Мнение: Ха-ха! Такие вот связисты

Встретил ностальгическое у Павла Пряникова, который, в свою очередь, тоже где-то встретил:

“Встретил цифру: «До 1853 года в русской армии на обучение пехоты и драгун отпускали до 10 патронов в год на человека». (Зачитался про экономический коллапс России во время Крымской войны 1853-1856. Надо отдельно на эту тему написать в свете «Русской системы управления» – чудовищных некомпетентности и расхода средств, сверхмобилизации)”

И я тут же про себя отметил, что в мою бытность рядовым (“как славно быть ни в чем ни виноватым, совсем простым солдатом, солдатом”) в рядах еще Советской армии, дела-то обстояли еще хуже! Я, помню, хоть и служил целых два года – в 1985-1987 гг. – стрелял из автомата на стрельбище ровно 2 (два!) раза: один раз в “учебке”, и один раз – уже где-то через год службы. ВСЁ. И там, опять же помню, давали 9 “выстрелов”: по-моему, три одиночными и 6 очередью… или наоборот.

То есть у меня в Советской армии было на один патрон меньше, чем у пехоты и драгун до 1853 года! За сто с лишним лет случился не прогресс, а регресс в этом отношении. Главное – никак не могу сказать, что я по такому поводу как-то сильно переживаю – у меня никогда не было жажды “пострелять”. Просто отмечаю как забавный казус.

Особенно смешно, что служил я не в стройбате, а во вполне, что называется, “строевой части”, в войсках связи, не где-нибудь, а в Заполярье, как нам говорили, “прямо напротив Норвегии – страны страшного НАТО”. За время службы нас еще возили через всю страну в КапЯР на “учения”, но и там стрелять не давали. Зато вагонов мы разгрузили множество, да и вообще почти непрерывно занимались всяческими “хозработами”. Наша часть, надрываясь и скрипя, кое-как обслуживала свое собственное существование (половина техники была “не на ходу”, то есть даже с этим она не справлялась).

Потом я сделал несколько десятков интервью с отслужившими “срочку” студентами МГУ с самых разных факультетов (это было бесценно, все-таки ребята за два года смогли многое подметить), и подтвердил свои подозрения – вся армия у нас такая. Да и понятно – она не может быть другой. Россия – страна скудная, толком содержать армию ей не на что.