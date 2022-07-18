 

Мнение: Никому ненужная хулиганка

18.07.2022, 5:05, Разное
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Относительно продолжающейся клоунады с Овсянниковой, которая оказалась нафиг никому не нужной на Западе и на Украине и приехала снова с гастролями в РФ, то на мой взгляд, отмотает срок за хулиганку и после выезда за рубеж, наложить запрет на въезд в РФ лет на 10-50. В общем, провести по схеме Павленского, пускай в Париже отрабатывает.

Источник: Colonel Cassad



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