Мнение: Никому ненужная хулиганка

Относительно продолжающейся клоунады с Овсянниковой, которая оказалась нафиг никому не нужной на Западе и на Украине и приехала снова с гастролями в РФ, то на мой взгляд, отмотает срок за хулиганку и после выезда за рубеж, наложить запрет на въезд в РФ лет на 10-50. В общем, провести по схеме Павленского, пускай в Париже отрабатывает.

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