В Запорожской области начали менять указатели на въездах в населенные пункты
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Замена информационных указателей на русскоязычные на въездах в населенные пункты началась в Запорожской области, сообщили в администрации региона.
Как сообщили ТАСС в администрации, украинские указатели меняются на русскоязычные. Сроки завершения работ не сообщаются.
Глава ВГА области Евгений Балицкий сообщил, что в воскресенье обновили указатель на въезде в Запорожскую область на границе с Донецкой народной республикой.
Ранее сообщалось, что в городе Горловке в Донецкой народной республике начали менять адресные таблички с украинским языком, взамен них вешают таблички на русском.
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