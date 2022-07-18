В Запорожской области начали менять указатели на въездах в населенные пункты

Замена информационных указателей на русскоязычные на въездах в населенные пункты началась в Запорожской области, сообщили в администрации региона.

Как сообщили ТАСС в администрации, украинские указатели меняются на русскоязычные. Сроки завершения работ не сообщаются.

Глава ВГА области Евгений Балицкий сообщил, что в воскресенье обновили указатель на въезде в Запорожскую область на границе с Донецкой народной республикой.

Ранее сообщалось, что в городе Горловке в Донецкой народной республике начали менять адресные таблички с украинским языком, взамен них вешают таблички на русском.

—