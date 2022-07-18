 

В Запорожской области начали менять указатели на въездах в населенные пункты

18.07.2022, 5:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Замена информационных указателей на русскоязычные на въездах в населенные пункты началась в Запорожской области, сообщили в администрации региона.

Как сообщили ТАСС в администрации, украинские указатели меняются на русскоязычные. Сроки завершения работ не сообщаются.

Глава ВГА области Евгений Балицкий сообщил, что в воскресенье обновили указатель на въезде в Запорожскую область на границе с Донецкой народной республикой.

Ранее сообщалось, что в городе Горловке в Донецкой народной республике начали менять адресные таблички с украинским языком, взамен них вешают таблички на русском.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09.21 / Путин анонсировал создание 256 тыс. новых мест в яслях

11.08.20 / Закон о выходном дне для россиян старше 40 лет вступил в силу

03.07.21 / В Москве задержали доставившего поддельный сертификат о вакцинации курьера

22.01.21 / “Рады, что вы остаетесь в семье”. Глава ВОЗ отреагировал на сохранение членства США в организации

19.04.21 / Москвичей предупредили о снеге

04.08.20 / Захарова оценила выступление Лукашенко

27.05.21 / Глава Минпросвещения не исключил перевод рядя элементов ЕГЭ в дистанционный формат

13.05.21 / Под Печерским судом скандировали: “Медведчук – путінська курва!” Политик заявил, что этого не слышит. Видео

29.08.20 / CNN – санкции за «милитаризацию» — США наказали китайские компании за строительство в Южно-Китайском море

03.07.20 / Песков рассказал о постоянной работе Путина над укреплением политической системы России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика