 

Глава МИД Китая пообещал не сидеть сложа руки при эскалации на Украине

18.07.2022, 5:00, Новости дня
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Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто заявил, что Пекин не намерен сидеть сложа руки и пассивно наблюдать за эскалацией украинского конфликта, будет упорно содействовать продвижению мирных переговоров, сообщил МИД Китая.

«Наша страна не относится к государствам, вовлеченным в кризисную ситуацию на Украине, однако мы не намерены сидеть сложа руки и со стороны пассивно наблюдать за тем, что происходит. Украинский кризис нанес серьезный удар не только по Европе, его негативные последствия уже отразились на всем мире», – приводит ТАСС слова Ван И, которого цитирует внешнеполитическое ведомство КНР.

Глава МИД Китая заверил, что Пекин не собирается «подливать масло в огонь» и будет «упорно содействовать продвижению мирных переговоров». «Кризис в Украине преподал нам суровый урок, и каждой из заинтересованных сторон следует серьезно к этому отнестись», – добавил министр.

Он выразил мнение, что в сложившейся ситуации необходимо путем скоординированных усилий мирового сообщества создать «эффективный и устойчивый механизм обеспечения безопасности в Европе».

Ранее в Китае предупредили о риске начала конфронтации между Россией и НАТО с последующей ядерной войной в Европе из-за Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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