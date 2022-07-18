MSNBC – власти Теннесси отказались исполнять предписания федерального центра по защите прав ЛГБТ

В штате Теннесси суд приостановил действие федерального постановления, обеспечивающего представителям ЛГБТ защиту от дискриминации, передаёт MSNBC. Как отмечается в материале канала, это не первый такой шаг: ранее это же постановление оспорили в суде власти 20 штатов, включая упомянутый Теннесси. До тех пор, пока не завершатся тяжбы, эти штаты смогут не исполнять содержащиеся в документе предписания, в числе которых — обязанность оборудовать отдельные туалеты для трансгендеров.

А у нас — срочные новости о том, что может оказаться большим шагом назад в области прав ЛГБТ: в штате Теннесси суд временно заблокировал постановление федерального правительства, защищающее учащихся и работников от дискриминации по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

Ранее в августе генеральные прокуроры двадцати штатов в связи с тем же постановлением подали судебный иск против администрации Байдена. Из-за этого власти соответствующих штатов пока могут не выполнять требования федерального правительства об обязательном оборудовании отдельных туалетов и душевых для трансгендерных персон и принимать нормативные акты, запрещающие учащимся выступать в составе спортивных команд, соответствующих их гендерной идентичности.

Решение суда в Теннесси несомненно будет оспорено. Мы будем следить за ситуацией — и держать вас в курсе всех последних событий.

Дата выхода в эфир 17 июля 2022 года.