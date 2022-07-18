Мнение: Розовые пони в интеллигентных пенсне

Давно хотел написать подобный текст – и, глядь, он уже написан, и очень толково! Подписываюсь под каждым словом. А то ведь не пройти – не проехать от благостных кретинов, которые год за годом пускают свои розовые слюни “Но ведь Зюганов победил в 1996! Но ведь в 1993 году Верховный совет…! Надо было дать им поправить…!” – и гундят, гундят, а глаза такие честные-честные, пустые-пустые…

Вот, пишет Николай Митрохин в Телеге (всем рекомендую):

“…у френда встретил очередные сетования – мол, если бы, в 1996-м году дали бы победить Зюганову, то никакого бы Путина и всей нынешней войны бы не было, а народ посмотрел бы на него, да и сверг.

Вот эта вера немалой части преимущественно московской (питерская обычно помалкивает, наученная горьким опытом начала ХХ века) интеллигенции в то, что если бы демократы и Ельцин отдали бы власть в 1993-м бы или в 1996-м сторонникам тоталитаризма и немедленного восстановления империи, а те бы поправили бы пару лет, а потом бы “народ бы разобрался и сверг”, подтверждает, что в России ничего за 100 лет не поменялось.

В 1917-м та же интеллигенция надеялась, что народ разберется и свергнет большевиков, если те начнут править как то неправильно, то есть примерно так как они и обещали. Но народ тогда был более буйный и свергнуть большевиков собрался тотчас, но не смог. Даже с зарубежной помощью.

А уж в 1993-м или 1996-м к власти шли силы прямо обещавшие восстановление империи вооруженным путем и имевшие мягко говоря не мало сторонников среди чиновников, военных и сотрудников спецслужб. Тогда же существовала вполне боеспособная огромная армия – с командирами привыкшими трупами заваливать завоевываемые города и поселки, готовыми выжигать любое сопротивление при зачистках, и ненавидящая политиков и журналистов, останавливающих их в этом процессе. И только “промыслом Божиим” и волей Ельцина и его ближайшего окружения, политики мечтающие о немедленном восстановлении империи не стали командовать силовиками – мечтающими о том же. Потом таки Ельцин допустил прокол передав верховную власть казалось бы демократичному и “верному” силовику, но две подобные попытки он отбил.

Что же до “народного восстания”, то как показывает опыт Российской империи – подобное возможно в настолько исключительно редких случаях, при таком “расколе элит”, и при такой маловероятной поддержке части военных, что никакой возможности предсказать оное при жизни нынешних поколений невозможно. То есть отдавать власть заведомым радикалам в надежде что “жизнь всё расставит на свои места”, равно как и ожидать, что “Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена” – это сорт русского (постсоветского) интеллектуального безумства, и никак не “приверженность демократическим принципам”, чтобы они в голове конкретного их носителя не значили”.

Дураков, понятно, не излечить – глупость и инфантилизм неизлечимы; надежда лишь на пару-тройку “пограничников”, у них в башке, может, что-то и прояснится. Конечно, это ведь ежу понятно, чем, собственно, и опасны коммунисты: они ВЛАСТЬ НЕ ОТДАЮТ. Добровольно. Что, собственно, все 70 лет соввласти и показали.

Поэтому нормальные люди, просто чующие нутром, что они живут в России – то есть в мрачной, тупой и безнадежной стране – никогда не питали иллюзий и просто НЕ ПУСКАЛИ красных обратно к кнопке. Если б они (мы!) хлопали ушами в 1993 и 1996 – всё просто бы кончилось уже тогда, да и всё. А так хоть пожили 20 лет в почти нормальной стране и с русским языком общения! Когда еще такое будет.

Совки просто поняли, что напрямую не прорваться – и обошли с тыла. Теперь, если и будет переворот – нынешний совок у власти свергнет совсем уж кондовый “глубинный” совок, по сравнению с которым уже и Путин покажется вменяемым. Гляньте на Россию без розовых очков – это национал-социализм в чистом виде, а Путин – это не Гитлер. Это Гинденбург.