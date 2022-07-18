Мнение: О финале блондинки-«перебежчицы»… Марина Овсянникова потеряла всё?

Поступок бывшего редактора международной смены службы городов «Первого канала» и бывшего внештатного корреспондента немецкого издания Die Welt Марины Овсяниковой, вероятно, в напоминаниях не нуждается. Одни считают его смелым, другие — безрассудным, третьи — «предательским».

Теперь появляется возможность скорректировать или подтвердить прежние оценки. Колесо судьбы Марины Овсянниковой, в итоге вернувшейся в Россию, сделало очередной поворот.

Экс-сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, которая не так давно вернулась на Родину, чтобы отстоять родительские права в суде и забрать детей у бывшего мужа, задержана полицией в Подмосковье. Вероятно, за новую, уже совсем недавнюю публичную акцию протеста. Учитывая ранее возбуждённое уголовное дело по статье о дискредитации Вооружённых Сил Российской Федерации, дальнейшие перспективы более-менее понятны. Дети, кажется, останутся с экс-супругом ещё на несколько лет.

И в целом, это история выглядит и грустно, и гнусно, к сожалению.

Поддавшись душевному порыву и, по мнению многих, «защитив честь российской журналистики», Марина Овсянникова разрушила свою карьеру и свою судьбу. К последнему, надо отдать должное, приложили руку в первую очередь те, ради кого она несколько месяцев назад рискнула и положением, и свободой. Не секрет, что Марину Овсянникову буквально затравила украинствующая публика на Западе, которая завалила Dii Welt протестами. Всё потому, что экс-журналистка однажды посмела быть объективной и рассказала, что санкции Запада практически не вредят путинскому окружению, зато бьют по простым людям в России.

В итоге спустя уже три месяца человек, пожертвовавший ради Украины не просто отношениями с семьёй, но вообще всем, осталась без работы и без возможности её получить.

И хотя формально Марина Овсянникова якобы ушла не из-за хейта украинцев, но сам факт того, что против неё выступили те, за кого она боролась, — сюр нашего времени. К слову, украинские активисты добились её внесения в базу противников «Миротворец», на малой родине, в Одессе, уроженку города назвали «московской мерзостью», а её пресс-конференция в Киеве сорвалась.

Что больше говорит уже о нынешнем состоянии умов украинских масс.

И почему же их удивляет, что глядя на всю эту историю с Мариной Овсянниковой, люди в России как-то совсем не горят желанием митинговать в защиту украинцев?

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