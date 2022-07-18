Финляндия не увидела роста напряженности с Россией в связи со своей интеграцией в НАТО

Финляндия не наблюдает роста напряженности в отношениях с Россией в связи со своей интеграцией в НАТО, сообщил глава финского МИД Пекка Хаависто.

«Наша граница – 800 миль между Россией и Финляндией – функционирует нормально. Между Финляндией и Россией нет дополнительной напряженности», – сказал он в интервью телеканалу CNN, передает РИА «Новости».

По словам Хаависто, в Хельсинке полагают, что реакцию РФ может спровоцировать размещение в Финляндии новых вооружений или появление оборонном планировании моментов, которые в Москве могут воспринять как угрозу.

«Наше понимание таково, что сейчас они очень сконцентрированы на Украине», – заключил министр.

Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения со стороны России, 18 мая подали заявки на вступление в НАТО. Как ожидалось, приглашение на вступление они должны были получить на саммите альянса в Мадриде, однако вето Турции блокировало этот процесс. Главы МИД Турции, Швеции и Финляндии в присутствии генсека НАТО подписали 28 июня в Мадриде меморандум, снимающий преграды на пути вступления северных стран в альянс.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «вселенским позором» итоги мадридского саммита НАТО, где с беспрецедентной скоростью было оформлено решение о членстве в альянсе Швеции и Финляндии. Она добавила, что политики в Хельсинки и Стокгольме до сих пор не могут объяснить, о чем они договорились с Турцией.

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