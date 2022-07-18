Германии предсказали «суровые последствия» без «Северного потока»

Германию ждут «очень суровые последствия», если газопровод «Северный поток» не будет запущен после остановки на плановое обслуживание, говорится в статье Forbes.

«В краткосрочной перспективе, если «Северный поток» не откроется, население и экономику Германии ждут очень суровые последствия», – приводит текст статьи РИА «Новости».

Как утверждается в материале, основной удар на себя примет промышленный сектор Германии за счет нормирования потребления электроэнергии, следствием чего станет сокращение рабочих мест и ограничение производства. Следом, по мнению автора статьи, в Германии начнется дефицит товаров производства, который, в свою очередь, окажет давление на глобальную цепочку поставок. Подорожание энергии и конечных товаров усилит инфляционное давление, которое уже подрывает мировую экономику, предупреждает автор.

Накануне глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер заявил, что газохранилища Германии недостаточно заполнены, чтобы пережить зиму без газа из России. Ранее он предупреждал, что цены на газ в Германии могут вырасти в три раза. В свою очередь директор Института экономики Германии Михаэль Хютер заявлял, что если страны ЕС не станут делиться топливом при дефиците, то европейский газовый рынок может рухнуть. Глава МВД Германии Нэнси Фезер предупредила о возможности радикальных протестов на фоне стремительного роста цен на энергоносители и непростой ситуации с поставками газа.

Напомним, поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из РФ в Европу прекратились 11 июля в 7.00 мск. В начале июля оператор «Северного потока» компания Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. На фоне паники вокруг нехватки российских энергоресурсов Германия заявила, что полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а с 31 декабря откажется и от российской нефти.

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