 

Шольц исключил отмену санкций ЕС в случае мира в Украине на условиях России

18.07.2022, 3:33, Новости дня
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Европейский союз (ЕС) не отменит санкции против России, если Москва и Киев заключат мирное соглашение на условиях РФ, выразил мнение канцлер Германии Олаф Шольц в статье, опубликованной в издании Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Частью новой реальности является то, что в последние месяцы Европейский союз также консолидировался. Он весьма единодушно отреагировал на российскую агрессию и ввел беспрецедентно жесткие санкции», – приводит слова Шольца ТАСС.

«Мы с самого начала знали, что нам, возможно, придется сохранять наши санкции в силе долгое время», – добавил глава правительства ФРГ. «И нам также ясно, что ни одна из этих санкций не будет снята в случае продиктованного Россией мира, – продолжал он. – Для РФ нет другого пути к соглашению с Украиной, чем тот, который может быть принят украинцами». «Мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока она нуждается в этой поддержке: экономической, гуманитарной, финансовой и поставками оружия. В то же время мы гарантируем, что НАТО не станет стороной войны», – утверждал Шольц.

Он рассчитывает избавить Германию от энергетической зависимости от России, однако признает, что «этот путь непрост даже для такой сильной и процветающей страны, как ФРГ». «Нам понадобится выносливость», – считает он. Канцлер признал, что многие немцы страдают от последствий нынешних событий на Украине, прежде всего от высоких цен на бензин и продукты питания.

«Ни одна страна мира не может в одиночку противостоять такому развитию событий», – написал Шольц о вызове, с которым мировая экономика, по его словам, не сталкивалась на протяжении последних десятилетий. «Необходимо держаться вместе (работодателям, профсоюзам, ученым и должностным лицам) для того, чтобы выйти из кризиса более сильными и независимыми <…>», – полагает канцлер ФРГ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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