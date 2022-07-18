DM – рост цен на продукты вынуждает британцев отказываться от мяса и рыбы

Миллионы британский семей были вынуждены исключить мясо и рыбу из своего рациона на фоне резкого роста цен на продукты питания, передаёт Daily Mail. Впрочем, как отмечает издание, в Великобритании в среднем веганы и вегетарианцы тратят на еду и продукты больше, чем потребители, которые едят мясо.



АР

Британцы, вынужденные сокращать свои расходы на фоне кризиса стоимости жизни, в попытке сэкономить, похоже, отказываются от мяса и рыбы, сообщает Daily Mail.

За последние три месяца объём продаж всех видов мяса, рыбы и птицы сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне резкого роста цен. По данным аналитической компании Kantar, количество проданного мяса курицы снизилось на 9,7%, продажи говядины упали на 13,7%, свинины — на10,6% , баранины — на 23,7% и рыбы — на 11,6%.

Издание полагает, что это связано с тем, что потребление мяса и рыбы сокращают миллионы семей по всей Великобритании.

Данные по количеству потраченных средств также свидетельствуют о том, что многие, возможно, переходят на более дешевые источники белка. Общее количество потраченных британцами средств на говядину сократилось на 7,7%, свинины — на 5,9%, баранины — на 14,4% и рыбы — на 8%.

При этом данные индекса розничных цен на продукты питания за апрель показывают, что за год средняя цена жареной говядины выросла на 9,8% до £11,34, а курица подорожала на 10,4% до £3 за килограмм.

Впрочем, отчёт VoucherCodes.co.uk о расходах британцев на продукты питания показал, что веганы тратят на продукты и еду на вынос больше, чем в среднем по стране. Так, потребители-вегетарианцы тратят на продукты почти на треть больше, чем остальные жители Великобритании, а на еду на вынос в два раза больше, чем в среднем по стране.

В среднем веганы в месяц на покупку заменителей мяса, таких как тофу и сейтан, тратят £35, а вегетарианцы — £27. В отличие от них, в среднем покупатель тратит на мясо всего £21.

При этом представители пищевой отрасли отмечают, что падение спроса на мясо вызвано не желанием британцев пополнить ряды вегетарианцев, а именно ростом цен на мясные продукты