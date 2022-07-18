 

Инженеры MIT создали ткань, которая «понимает», что делает пользователь

18.07.2022, 2:55, Разное
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Эксперты из Массачусетского технологического института представили общественности свою разработку в виде умной ткани, которая понимает, в каком положении находится человек, и какие движения он совершает.

Ткань создали на специальном цифровом ткацком станке с помощью новой технологии. Материал состоит из нескольких слоев, изготовленных из обычных и функциональных ниток. Имеются и пьезорезистивные компоненты для изменения сопротивления электрического тока при сжатии материи, а также датчики для фиксации параметров.

Данные с сенсоров сканируются и обрабатываются с помощью встроенной системы. Она анализирует показатели и может изменить сопротивление ткани в любой точке.



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