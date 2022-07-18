Представлена нейросеть для распознавания тюленей

Эксперты из Колгейтского университета рассказали о своем новом исследовании. В результате работы они создали программу SealNet, которая позволяет идентифицировать тюленя по фотографии.

Систему на основе искусственного интеллекта обучили с помощью 406 фото тюленей. Она определяет особь по характерным морщинам и складкам на морде. Точность анализа достигает 85%. Выборку после экспериментов увеличили до 1500 фотографий.

Система поможет контролировать перемещения тюленей. Некоторые особи каждый год появляются в одних и тех же местах, а другие постоянно мигрируют. Связано это с браконьерской деятельностью.