Представлена нейросеть для распознавания тюленей

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18.07.2022, 2:55, Разное
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Эксперты из Колгейтского университета рассказали о своем новом исследовании. В результате работы они создали программу SealNet, которая позволяет идентифицировать тюленя по фотографии.

Систему на основе искусственного интеллекта обучили с помощью 406 фото тюленей. Она определяет особь по характерным морщинам и складкам на морде. Точность анализа достигает 85%. Выборку после экспериментов увеличили до 1500 фотографий.

Система поможет контролировать перемещения тюленей. Некоторые особи каждый год появляются в одних и тех же местах, а другие постоянно мигрируют. Связано это с браконьерской деятельностью.



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