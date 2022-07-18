В США заявили о резервах ОПЕК для роста нефтедобычи

США считают, что страны ОПЕК имеют возможности для наращивания нефтедобычи, и ждут от них новых шагов в этом направлении в ближайшие недели, сообщил советник госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

Он сопровождал президента США Джо Байдена в поездке по Ближнему Востоку, которая включала визит в Саудовскую Аравию и участие в саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, передает РИА «Новости».

«Исходя из того, что слышал в поездке, я достаточно уверен, что в ближайшие недели мы увидим еще несколько шагов… Там есть дополнительные мощности, есть пространство для расширения добычи», – сказал Хохштейн в интервью телекомпании CBS.

Дипломат напомнил, что страны ОПЕК ранее обещали расширить нефтедобычу в июле и августе на 50% в сравнении с изначально запланированным ростом квот.

По его словам, администрация США также ждет к концу года увеличения добычи на один миллион баррелей в сутки внутри страны.

Напомним, во вторник в Госдепе США сообщили о планах Соединенных Штатов и стран «Группы семи» (G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) установить предельные цены на российскую нефть. В конце июня вопрос установления предельных цен на российскую нефть обсуждался в ходе саммита G7. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами». Позже американские СМИ сообщили, что США и Китай обсудили введение ограничительной цены на российскую нефть.

—