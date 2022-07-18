 

Узбекистан опроверг информацию об обстреле территории страны из Афганистана

18.07.2022, 2:04, Новости дня
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Информация о ракетном обстреле территории Узбекистана из Афганистана не соответствует действительности, ситуация на узбекско-афганской границе остается стабильной, информирует пресс-служба узбекистанского министерства обороны.

«В социальных сетях распространилась информация о якобы третьем ракетном обстреле территории Узбекистана из Афганистана. Данная информация является ложной и абсолютно не соответствует действительности», – приводит сообщение минобороны РИА «Новости».

По данным ведомства, государственная граница Узбекистана и Афганистана полностью контролируется узбекскими военнослужащими, ситуация стабильная.

Ранее МИД Узбекистана сообщал, что 5 июля пять реактивных снарядов упало на территорию республики, предположительно, прилетевших со стороны Афганистана, обошлось без жертв и разрушений.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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