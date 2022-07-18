Узбекистан опроверг информацию об обстреле территории страны из Афганистана
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Информация о ракетном обстреле территории Узбекистана из Афганистана не соответствует действительности, ситуация на узбекско-афганской границе остается стабильной, информирует пресс-служба узбекистанского министерства обороны.
«В социальных сетях распространилась информация о якобы третьем ракетном обстреле территории Узбекистана из Афганистана. Данная информация является ложной и абсолютно не соответствует действительности», – приводит сообщение минобороны РИА «Новости».
По данным ведомства, государственная граница Узбекистана и Афганистана полностью контролируется узбекскими военнослужащими, ситуация стабильная.
Ранее МИД Узбекистана сообщал, что 5 июля пять реактивных снарядов упало на территорию республики, предположительно, прилетевших со стороны Афганистана, обошлось без жертв и разрушений.
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