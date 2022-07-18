В аэропорту Лас-Вегаса столкнулись два самолета

В аэропорту Гарри Рида в Лас-Вегасе штата Невада столкнулись два самолета, сообщил телеканал Fox3 Now.

Как сообщается, в департаменте авиации округа Кларк заявили о множестве погибших, однако конкретных данных по этому поводу не приводится. В то же время в полиции сообщили, что пока «не могут подтвердить» информацию о каких-либо погибших. Отмечается, что в расследовании происшествия участвуют Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное авиационное управление США, передает РИА «Новости».

По сведениям Associated Press, в столкнувшихся легкомоторных самолетах находились четыре человека, все они погибли, передает ТАСС.

«По предварительной информации, Piper PA-46 заходил на посадку и в этот момент столкнулся с Cessna 172. Piper упал в поле восточнее взлетно-посадочной полосы, <…> Cessna – в водохранилище», – приводит Associated Press выдержку из сообщения Федерального авиационного управления США.

Информация о личности погибших и причине произошедшего пока не разглашается.

Напомним, в июле прошлого года направлявшийся из Дубая в Бишкек самолет эмиратской низкобюджетной авиакомпании Flydubai столкнулся на рулежной дорожке с самолетом бахрейнской авиакомпании Gulf Air.

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