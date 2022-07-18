 

Стало известно, как жирная пища влияет на мозг

18.07.2022, 1:30, Разное
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Специалисты в результате нового исследования пришли к выводу, что между работой мозга и употреблением жирной пищи есть связь. Об этом они рассказали в статье, опубликованной в журнале Metabolic Brain Disease.

Для определения негативной связи между употреблением жирной пищи и работой мозга эксперты провели эксперимент с участием лабораторных мышей. Грызунов разделили на группы: первой 30 недель давали еду с повышенным содержанием жиров, а вторую кормили сбалансировано. Среди мышей были и те, кто страдал от болезни Альцгеймера.

Выяснилось, что у мышей с деменцией, которые питались жирной пищей, наблюдались необратимые изменения в мозге. Здоровые грызуны также были подвержены негативному влиянию данного рациона на когнитивные способности.



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