 

Стал известен победитель теледебатов претендентов в премьеры Британии

18.07.2022, 1:16, Новости дня
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Экс-министр финансов Великобритании Риши Сунак произвел наилучшее впечатление на зрителей на вторых теледебатах претендентов на посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства, свидетельствуют результаты опроса компании Opinum.

Из 1 тыс. опрошенных 24% назвали Сунака победителем теледебатов, прошедших в воскресенье в прямом эфире телеканала ITV. На втором месте с 19% идет глава комитета по иностранным делам Палаты общин парламента Том Тугендхат. Замминистра торговли Пенни Мордонт заняла третье место (17%), министр иностранных дел Лиз Трасс – четвертое (15%), а депутат Кеми Бэйднок – пятое с 12%, передает ТАСС.

Основными темами обсуждения стали пути преодоления резкого увеличения стоимости жизни в Великобритании, налогообложение, процесс Brexit, международная повестка и окружающая среда. По итогам прошлых дебатов, которые состоялись 15 июля в эфире четвертого канала британского телевидения, первое место по уровню симпатий респондентов занял Тугендхат. Ему уступили Сунак, Мордонт, Бэйднок и Трасс.

Накануне замминистра Британии по международной торговле Пенни Мордонт пообещала возглавить противодействие Запада России, если станет премьер-министром. В прошлый четверг глава британского МИД Лиз Трасс во время официального запуска избирательной кампании пообещала в случае избрания лидером Консервативной партии и премьер-министром противостоять РФ и помогать Украине «победить». Ранее во второй тур выборов премьера Британии по итогам голосования прошли шесть кандидатов.

Напомним, действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился уйти в отставку. Он будет выполнять обязанности премьера, пока не будет выбран новый. Глава британского Минобороны Бен Уоллес, которого считали одним из претендентов на кресло премьера страны, заявил об отказе от борьбы за эту должность.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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