Украинские силовики обстреляли город Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS

Вооруженные формирования Украины в воскресенье вечером обстреляли город Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР) с применением американских РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 22.35 по н. п. Стаханов с применением американских РСЗО HIMARS (две ракеты)», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.

Накануне вооруженные формирования Украины обстреляли из РСЗО HIMARS Алчевск.

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