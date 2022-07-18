 

Украинские силовики обстреляли город Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS

18.07.2022, 1:16, Новости дня
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Вооруженные формирования Украины в воскресенье вечером обстреляли город Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР) с применением американских РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 22.35 по н. п. Стаханов с применением американских РСЗО HIMARS (две ракеты)», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.

Накануне вооруженные формирования Украины обстреляли из РСЗО HIMARS Алчевск.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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