Ученые прогнозируют сильные дожди из-за глобального потепления

Научные сотрудники Йельского университета провели исследовательскую работу, в результате которой было выяснено, что имеющиеся модели изменения климата сильно занижают объем осадков, вызванных увеличением выбросов углекислого газа.

Долгое время специалисты пытаются выяснить, как повлияет на количество осадков из дождевого облака изменение климата. Существующие модели не могут дать ответ на вопрос, хотя эти данные помогли бы более точно спрогнозировать процесс изменения атмосферы Земли.

Ученые проанализировали несколько моделей потепления и выяснили, что уже в этом столетии количество дождей увеличится в два раза. Они использовали свой новый метод измерения на основе показателей испарения воды из штормовых облаков.