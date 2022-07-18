 

Будет нежарко и не в ущерб дресс-коду: чем летом заменить блейзер в своем рабочем наряде

18.07.2022, 0:00, Разное
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Летом, когда на улице жарко, мы достаточно сильно потеем, именно поэтому, важно выбирать максимально легкие вещи, чтобы можно было ощущать себя комфортно в совершенно любой ситуации.

Подбирая наряд для офиса, вместо стандартного блейзера стоит выбрать модель без рукавов. Это позволит выглядеть элегантно и при этом чувствовать себя довольно комфортно.

Это просто отличный вариант офисного наряда, который помогает придерживаться дресс-кода и в моде уже несколько лет.

Вот несколько советов относительно того, как можно стилизовать блейзер, а также отличные стильные модели.

С шортами

Летом можно немного отступить от слишком строгого делового стиля и выбрать для себя что-то более неформальное. Кроме того, при этом важно чувствовать себя комфортно и выглядеть модно.

Сочетание блейзера без рукавов и шорт станет отличным решением. Такой наряд подойдет для офиса в жаркое летнее время.

Это хорошее сочетание для женщин, которые предпочитают носить брюки, а не платья и юбки.

Дополнить образ можно при помощи туфель на высоких каблуках или кроссовок. В любом случае будете выглядеть просто невероятно.

С джинсами

Длинный блейзер без рукавов имеет множество различных вариантов стильных и модных сочетаний. Он подходит совершенно ко всему. Например, хорошо смотрится с джинсами с широкими штанинами или с платьем, короткой юбкой.

Можно, нося одну и ту же одежду, каждый раз выглядеть по-разному. Для этого нужно просто менять аксессуары.

Короткий блейзер

Это отличный вариант для жарких дней. Такой наряд хорошо подойдет для создания привлекательного офисного стиля.

Можно сочетать блейзер как с юбкой, так и с брюками с завышенной талией.

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Блейзер с пряжкой

Блейзер с разрезом сбоку хорошо подойдет для создания офисного образа. Благодаря свободному покрою можно чувствовать себя максимально комфортно в жаркую погоду.

При помощи пряжки можно легко регулировать линию талии. Этот наряд является самым настоящим хитом лета 2022 года. Такой блейзер можно легко комбинировать с самыми различными нарядами, и он доступен в разных цветах.

Жилет без рукавов

Вдохновением для создания этого типа жилета послужили мужские модели этого наряда. Выглядит эта одежда несколько винтажно и напоминает моду конца 19-го века, а также стиль Шерлока Холмса.

Жилет имеет достаточно много пуговиц, что отличает его от других моделей блейзеров без рукавов. Отлично подходит как мужчинам, так и женщинам.

Комбинезон

Это комбинезон, который состоит из блейзера и шорт, выглядит просто великолепно.

В таком наряде каждая девушка будет смотреться довольно гламурно. Можно подчеркнуть талию при помощи пояса.

Бархатный блейзер без рукавов

Даже летом можно позволить себе носить бархатную одежду. Стоит надеть вместе с таким нарядом белую футболку или же другой контрастный предмет одежды.

Такой блейзер выглядит довольно мило, красиво и элегантно. Можно смело сочетать его с джинсами или короткой юбкой. В качестве обуви хорошо подойдут массивные мокасины. Также стоит подобрать красивые и модные аксессуары, которые помогут сделать образ ярким.



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