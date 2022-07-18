Лебедки и тали – прочные конструкции, высокий стандарт безопасности

Современное грузоподъемное оборудование вертикального подъема грузов обладает высокой эксплуатационной надежностью и простотой использования.

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Оборудование, такое как тали и лебедки, универсальное и простое в использовании. Оно предназначено для удобного подъема, транспортировки грузов, а также широко используется в мастерских и автосервисах, на строительных площадках, производственных предприятиях.

Лебедки – прочность и безопасность

Ручные лебедки представляют собой качественные, долговечные устройства для подъема и опускания тяжелых грузов без помощи техники и электричества. Подъем осуществляется с помощью механических передач, приводимых в движение маневровой цепью, рычагом или кривошипно-шатунным механизмом в случае ручных канатных лебедок.

Канатные электрические лебедки предназначены для подъема и опускания груза. Канат из прочных материалов, закрепленный на барабане, может удерживать до нескольких тонн груза. Лебедку можно установить в любом месте благодаря монтажным кронштейнам, прикрепленным к подъемникам.

Преимущества:

дистанционное управление;

предохранительные выключатели;

двигатель с защитой от перегрева и перегрузки.

Практичны и функциональные тали

При подъеме тяжелых элементов конструкций, различных узлов и деталей, чрезвычайно полезным оборудованием являются ручные тали. Это прочные устройства, позволяющие без проблем поднимать вручную грузы, масса которых часто превышает тонну.

Профессиональные ручные тали стандартно оснащаются самосмазывающимся тормозным механизмом, что обеспечивает увеличение срока службы устройства, а также его большую эффективность и высокую эксплуатационную надежность. Такое устройство оснащено специальными механизмами, повышающими безопасность эксплуатации, сводящими к минимуму риск автоматического опускания поднимаемого груза.

Электрические цепные тали — изделия, предназначенные для подъема тяжелых грузов или компонентов нестандартных размеров. Для обеспечения безопасности при использовании каждая цепная лебедка оснащена электромагнитным пружинным тормозом, который удерживает груз даже в случае отключения электроэнергии. Использование защиты от перегрузок и антикоррозийного слоя повышает износостойкость.