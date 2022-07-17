 

Зеленский назвал причину увольнения генпрокурора Украины и главы СБУ

17.07.2022, 23:55, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова в связи с фактами государственной измены со стороны сотрудников ведомств.

«Я принял решение об отстранении от должности Генерального прокурора и об отстранении главы Службы безопасности Украины. На сегодня зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационистской деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

По его словам, в 198 уголовных производствах соответствующие лица поставлены в известность о подозрении. «В частности, более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства», – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что «такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами РФ ставят очень серьезные вопросы соответствующим руководителям».

Ранее Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Захарова назвала увольнение генпрокурора Украины и главы СБУ денацификацией.

Напомним, в конце июня стало известно, что Зеленский намерен снять с поста главы Службы безопасности Украины своего друга детства и одноклассника Ивана Баканова из-за провалов, которые могли привести в том числе к потере Киевом контроля над Херсоном. Экс-депутат Верховной рады Олег Царев объяснил возможное увольнение Баканова с поста главы СБУ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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