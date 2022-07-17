Мнение: Красный передел

Последние законодательные новации – к чему это? Нашел в комментах к своему стриму в Ютубе интересную версию – что конечная цель, помимо окончательного закабаления “граждан” и лишения их остатков трудовых прав, это еще и организация легкого и непринужденного отъема собственности у “неправильных” компаний. И это по-своему логично: наших хищников (то есть российских “силовиков”) основательно ограбили на Западе, отобрали у них значимые куски – замки, виллы, яхты – им больно и грустно, и ради компенсации потерь они оперативно переделали законодательство таким образом, чтобы максимально быстро и просто ограбить еще недограбленных предпринимателей и собственников без “красной крыши” в самой РФ. В общем – окончательное оформление “красного передела” внутри страны.

“Красный” тут – в том смысле, в каком используется выражение “красная”, то есть “ментовская” крыша. Но глобально тут “красное” проступает и в его прямом значении: “И коммунизм опять так близок, как в девятнадцатом году”. Чем меньше в стране реальных собственников и реально частного бизнеса – тем ближе коммунизм. Бег по кругу.

“Вновь принятые законы надо рассматривать в совокупности с принятыми ранее (115-ФЗ), а также с проектом внесения 109 поправок в Налоговый кодекс, чтобы понять их истинную цель и суть. И если подписанные 14 июля подводят под мобилизацию экономики и военную составляющую, то первые объясняют необходимостью борьбы с уклонением от уплаты налогов. Если же рассматривать эти законодательные инициативы как единое целое, то становится очевидным, что именно их объединяет и общая их цель. Вступившие 1 июля в силу поправки в 115-ФЗ вводят презумпцию виновности в отношении бизнеса, делая при этом исключение для некоторых компаний. Весь бизнес теперь автоматически и в обязательном порядке сортируется по принципу светофора на красные, жёлтые и зелёные компании согласно тайной системе автоматического мониторинга ЦБ. Попавших в красную зону лишают денег на всех счетах, а затем исключают из ЕГРЮЛ. Защититься практически невозможно. ЦБ де-юре не несёт ответственности за причинённый ущерб. Выяснить, в какой зоне находится твоя компания, до получения уведомления о том, что она в красной зоне, невозможно, причины попадания в неё также не разглашаются. Итого: можно урвать таким нехитрым способом весь “вкусный бизнес”, благо, что идеальных налогоплательщиков в России нет о слова совсем.

Примерно то же самое предлагается делать и в рамках “мобилизационных” законов, которые к оборонзаказу имеют только медийное отношение. Напомню, что любые закупки в рамках оборонзаказа производятся по 276-ФЗ, тогда как согласно мобилизационному пакету принудить поставлять товары по цене ниже рыночной (предел снижения цены при этом не ограничен) и в любом количестве без права отказаться от контракта можно и в рамках 223-фз, который регулирует закупки между юрлицами.

Следите за руками: по 115-ФЗ у частного бизнеса забирают деньги в доход государства, а по мобилизационному пакету – складские остатки в пользу юрлиц, которые определит Правительство. Затем по 115-ФЗ исключают из ЕГРЮЛ. Сами подумайте, назначили бы на диверсификацию экономики Мантурова, который ранее благополучно её провалил? Мантуров – это всего лишь гарант очередного грабежа.

Я полагаю, что всё это о грубом перераспределении прибыли и рынков внутри страны в пользу узкой группы лиц, лишённой возможности инвестировать за границей. Той самой, которая все эти годы обворовывала страну.

Лишение базовых трудовых прав – это вишенка на торте, символизирующая переход к рабовладельческому строю. И никакого отношения к СВО оно также не имеет. Трудовой кодекс ранее уже содержал нормы, позволяющие в случае военного положения и прочих ЧП вводить ограничения прав трудящихся. Законодатель присовокупил к ним: “а также в иных случаях”, не конкретизируя по тексту, в каких именно и прямо не ссылаясь на вновь введённую “медийную норму” относительно экономической мобилизации.

Это если очень коротко.

Шумиха с внеочередным заседанием Госдумы нужна была только для того, чтобы перевести фокус внимания с 14 июля, когда президентом был подписан соответствующий пакет документов (а депутатами соответственно принят без лишнего шума ранее), на 15. Точнее, не только для этого. Вторая его цель – постепенное приучение народонаселения к мысли о мобилизации на пушечное мясо излишков населения” (Н.Татаринова).