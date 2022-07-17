 

Мнение: Немецкие предприятия выпали из топ-100 ведущих компаний мира

17.07.2022, 23:25, Разное
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Немецкие предприятия выпали из топ-100 ведущих компаний мира

Германия больше не представлена в мировом списке компаний с наибольшей капитализацией, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Об этом свидетельствуют данные британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young. Самый дорогой немецкий концерн, производитель программного обеспечения SAP находится на 113 месте, телекоммуникационная компания Telecom — на 120. Предприятие химической промышленности Linde занимает 74 место, но после слияния с американской компанией Praxair она перенесла свой головной офис в Ирландию.

В конце 2007 года в топ-100 ведущих предприятий мира находилось семь немецких компаний. В конце 2021 — только две. Таким образом рынок капитала «выносит будущему немецкой экономики сокрушительный приговор», заключает издание. И главная причина происходящего — это энергетический кризис. Германия — самая энергоёмкая промышленная площадка в мире. Ситуацию усугубляет и то, что немецкая экспортная модель (на которую приходится приблизительно 50% ВВП) очень чутко реагирует на угрозу рецессии на мировом рынке.

Но проблем, конечно же, не только в этом, продолжает издание. Дело ещё и в том, что Германия лидирует в том, в чём не надо лидировать. Уже много лет страна страдает от заоблачных цен на электричество. И всё из-за чрезвычайно амбициозного плана по переходу на альтернативные источники энергии. Демографическая ситуация в стране со средним возрастом в 47,8 лет (второе место в мире после Японии) ужасающая. В плане размеров подоходного налога, трат на социальное страхование и регуляторных расходов ни одна страна в мире не сможет конкурировать с Германией.

И все эти факторы подталкивают компании к переносу своих производственных объектов в другие страны, объясняет немецкое издание. Производительность в последние 20 лет растёт очень медленно, а тренд на снижение реальной заработной платы наблюдался ещё до взрыва инфляции.

Схожие проблемы испытывают и многие другие страны Европы, пуска и в меньшей степени. Ни один европейский концерн не представлен в топ-10 компаний с наибольшей капитализацией. Самое дорогое предприятие — это швейцарская компания Nestle. Она занимает 20 место. Важная причина происходящего заключается в том, что в Европе нет ни одного крупного игрока в сфере информационных технологий. В этом секторе тон задают США, многие из американских компаний приносят сверхприбыль и внедряют цифровые технологии в экономику и все сферы жизни. Важную роль в этом процессе играют также азиатские концерны, а европейские — практически никакой.

https://russian.rt.com/inotv/2022-07-17/DWN-nemeckie-predpriyatiya-vipali-iz – цинк
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/520889/Wirtschaftlicher-Abstieg-Kein-deutsches-Unternehmen-mehr-unter-Top-100-der-Welt – оригинал на немецком

В рамках этой логики газовый кризис не является причиной кризиса. Он лишь усугубил уже существование тенденции, которые сформировались при Меркель.

Источник: Colonel Cassad



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