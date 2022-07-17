Про губы: свои и не очень – Личное мнение

Смотрите, какая замечательно красивая мама была у Анджелины Джоли.

Какое прекрасное, открытое лицо, которые девки из запрещённой и экстремистской соцсети, ввиду отсутствия на нём носа-дырокола, сочли бы неидеальным.



Фото: Соцсети

Какие красивые, пухлые от природы губы мы видим на этом лице.

Возможно, обзавестись такими же стремятся и наши матрёшки. Получается, правда, не очень.



Фото: Соцсети

Их и без того не самые привлекательные, на мой взгляд, лица становятся ещё хуже.

Эти искусственно смонтированные вареники — они ведь не обладают той же подвижностью, что свои губы. Особенно, если филлеров было залито щедро. Лица с таким жёстким обвесом в области рта выглядят не просто некрасиво, а ещё и откровенно, как мне кажется, глупо.

К чему это я? Ах, да: шёл 2022 год, а уже немолодые женщины с трухлявого бревна публичной трансляции по-прежнему жили в реальности «нулёвых», когда губами-варениками можно было засосать непритязательного и немного случайного мини-олигаршонка в «Дяге».

А вы считаете себя человеком, идущим в ногу со временем, или, подобно Боньке и Ксюнделю, застрели как внешне, так и внутренне в каком-то далёком году? В каком?

И как вам там? Не надоело?

Я вас слушаю очень внимательно.

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