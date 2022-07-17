 

Антибиотикам в птицеводстве нашли замену

17.07.2022, 22:45, Разное
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Канадские специалисты в результате нового исследования пришли к выводу, что белок, который содержится в молоке, можно использовать для замены антибиотиков на птицефабриках.

Речь идет о эпидермальном факторе роста. Данное соединение отвечает за рост и развитие клеток. В организме птиц оно синтезируется через 21 день после вылупления. Именно поэтому специалисты хотели изначально вводить препарат на основе белка в яйца, но отказались от задумки.

Эксперимент показал, что эффективно работает и способ, основанный на добавлении белка в корм птиц. Это способствовало укреплению их кишечника, но других положительных эффектов от использования соединения ученые не обнаружили.



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