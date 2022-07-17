В качестве тона и даже для завивки ресниц: семь интересных способов использования консилера

Макияж не будет полным, если при этом не использовать консилер. Это средство для макияжа известно своей способностью хорошо маскировать различные недостатки кожи, в частности покраснения и черные точки.

Однако, оказывается, это далеко не все, на что способен консилер. Есть и другие способы его применения, которые пригодятся совершенно каждой девушке, которая хочет, чтобы ее мейкап выглядел просто идеально. Вот несколько хороших применений этого косметического средства.

В качестве праймера для губ

Консилер может выступать в качестве хорошего праймера для губ. Если нанести это средство на губы, цвет губной помады будет выглядеть еще более ярко. Это позволит придать образу чувственность и притягательность.

Кроме того, этот трюк поможет придать губам более привлекательную форму. Помада будет намного лучше держаться и не станет размазываться.

Для контуринга и вместо хайлайтера

Если у вас нет хайлайтера и средств для контуринга, то можно вместо этого использовать консилер. Однако стоит помнить о том, что нужно выбирать более темный оттенок, чем кожа лица, для контурирования и более светлый тон для создания бликов.

Это позволит сделать образ более привлекательным без проблем и использования большого количества различных косметических средств.

Улучшить и определить форму нанесения лайнера

Если видите, что подводка нанесена слишком толстым слоем или выглядит неуместно, то не стоит спешить ее смывать.

Нужно просто нанести консилер при помощи небольшой кисточки, чтобы несколько сгладить линию и сделать ее более тонкой и ровной. В итоге получится идеальный образ.

Замена тонального крема

Если закончилась тональная основа, то вместо нее можно использовать консилер. Можно использовать довольно жидкое или кремовое средство.

Однако стоит помнить о том, что предварительно нужно смешать консилер с увлажняющим кремом для лица. Затем нанести его при помощи спонжа, смоченного небольшим количеством воды, чтобы средство можно было равномерно распределить и оно не липло и не скатывалось.

В качестве основы под макияж

Консилер можно использовать в качестве основы перед нанесением теней. Нужно покрыть веки достаточным количеством консилера, а затем сверху нанести на веко свои любимые тени. Гарантировано то, что цвет будет более яркий и красивый, а макияж – стойкий и просто ошеломляющий.

Усовершенствовать форму бровей

Чтобы придать бровям просто идеальную форму, вам потребуется не только основной продукт для заполнения волосков, но и консилер.

Хитрость заключается в том, что после оформления карандашом, помадой или пудрой нужно все это подровнять при помощи консилера. В итоге ваши брови будут выглядеть просто идеально.

Завивка ресниц

Если ресницы выглядят не слишком привлекательно и довольно плоско даже после нанесения туши, то стоит использовать довольно простой лайфхак.

Изначально нужно завить волоски. Затем нанести на ресницы небольшое количество консилера. После этого накрасить их тушью. В итоге ресницы будут выглядеть более пышными и приобретут красивый изгиб.