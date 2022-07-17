Сверхдлина и яркие цвета. Какие тенденции принес 2022 год для волос

Волосы – одно из главных украшений и достоинств женщины. Если они, конечно, ухожены, обладают блеском и шелковистостью. Кроме того, важна длина стрижки, правильная укладка прически и гармонично подобранный цвет. В этой статье рассматриваются тренды 2022 года.

Модная короткая стрижка

Боб всегда был на пике популярности. Но в этом году в тренде новый вариант – «мальчишеский боб». Сейчас стрижка встречается на самых разных «звездных» мероприятиях. Помимо того, что она отличается стилем и оригинальностью, она еще и очень удобна. Ее не нужно укладывать. Даже если дать волосам возможность высохнуть на воздухе, их обладательница все равно будет выглядеть небрежно привлекательно.

Как уложить длинные волосы

Как бы там ни было, длинные волосы всегда остаются в моде. Распущенные локоны с легкими волнами на концах подойдут для разных событий – будь то прогулка в парке с подругой, романтическое свидание, шумная вечеринка с друзьями или же банальный поход в магазин. Роскошные волосы не могут не привлечь внимания.

Если ваши волосы вьются, вам повезло. Они в тренде. Главное, подобрать правильные средства для укладки. На современном рынке немало специально разработанных продуктов, предназначенных для кудрявых волос, независимо от того, тугая ли это спираль, «ломаные» пряди или свободные волны.

Девушкам с редкими волосами подойдет легкая укладка щипцами. Создается небрежный вид, как будто бы вы только встали с постели. При этом волосам придается объем.

Тенденции окрашивания

В этом году в моду вновь вошло обесцвечивание волос. И окрашивание их в блонд в стиле 70-х годов. Можно использовать кремовый оттенок или медовый.

Рыжие тона могут быть как теплыми и мягкими, так и кричаще яркими. Главное – убедиться, что нигде не допущено пропусков. На таком цвете волос это очень сильно заметно.

Ну, а для любительниц выделиться из толпы подойдут особо яркие цвета. Чего только стоит представленный ниже ярко-голубой! В общем, не бойтесь экспериментировать с новыми образами!