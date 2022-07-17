В США назвали уничтожение HIMARS Россией плохой новостью для НАТО

Уничтожение российской армией реактивных установок залпового огня HIMARS и склада противокорабельных ракет Harpoon в Одессе – это плохая новость для НАТО, считает американский эксперт Джек Бакби, его цитирует 19Fortyfive.

По мнению специалиста, HIMARS и Harpoon – лучшие артиллерийские разработки западных стран, способные поражать цели на больших расстояниях с высокой точностью, поэтому ликвидация этих РСЗО – позитивный результат для РФ и «печальное известие» для Украины и Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».

Как напомнил Бакби, на прошлой неделе США уже отправили восемь установок HIMARS для ВСУ, еще четыре планируют поставить в ближайшем будущем.

M142 HIMARS – высокомобильная РСЗО, разработанная американской компанией Lockheed Martin. Установка с шестью направляющими для пуска ракет калибра 227 мм или одной управляемой оперативно-тактической баллистической ракеты семейства ATACMS смонтирована на пятитонном шестиколесном шасси семейства средних тактических автомобилей FMTV.

Ранее в Минобороны заявили, что в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS производства США.

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