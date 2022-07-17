 

В США назвали уничтожение HIMARS Россией плохой новостью для НАТО

17.07.2022, 22:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Уничтожение российской армией реактивных установок залпового огня HIMARS и склада противокорабельных ракет Harpoon в Одессе – это плохая новость для НАТО, считает американский эксперт Джек Бакби, его цитирует 19Fortyfive.

По мнению специалиста, HIMARS и Harpoon – лучшие артиллерийские разработки западных стран, способные поражать цели на больших расстояниях с высокой точностью, поэтому ликвидация этих РСЗО – позитивный результат для РФ и «печальное известие» для Украины и Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».

Как напомнил Бакби, на прошлой неделе США уже отправили восемь установок HIMARS для ВСУ, еще четыре планируют поставить в ближайшем будущем.

M142 HIMARS – высокомобильная РСЗО, разработанная американской компанией Lockheed Martin. Установка с шестью направляющими для пуска ракет калибра 227 мм или одной управляемой оперативно-тактической баллистической ракеты семейства ATACMS смонтирована на пятитонном шестиколесном шасси семейства средних тактических автомобилей FMTV.

Ранее в Минобороны заявили, что в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS производства США.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.10.20 / Президент Азербайджана предложил привлечь Турцию к переговорам по Нагорному Карабаху

28.09.20 / Тысячи лондонцев вышли на протест против нового карантина

05.07.20 / Количество выздоровевших от коронавируса в Москве выросло на 561 человека

22.09.20 / Профсоюзы и студенты в Колумбии пытаются возобновить протесты

25.12.21 / Главу испытательной пожарной лаборатории Подмосковья задержали за взятку

12.11.21 / “Нереально сексуальная”, “Шикарный пресс!” Полякова снялась в крошечном бикини

25.04.22 / При ЧП на шахте «Ерунаковская-8» в Кузбассе погиб человек

12.02.22 / Москва обвинила Запад в попытке дискредитации требований по безопасности

18.01.21 / В Украине новых больных COVID-19 почти вдвое меньше, чем выздоровевших – Минздрав

09.02.22 / Пока Москва и Вашингтон играют мускулами, европейцы пытаются разрядить напряжённость

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика