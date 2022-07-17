 

В кабмине оценили реализацию союзных программ с Белоруссией

17.07.2022, 22:34, Новости дня
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Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что проблем с реализацией союзных программ с Белоруссией нет, все идет по графику, более 46% выполнено.

Оверчук напомнил, что в рамках реализации 28 союзных программ по углублению экономической интеграции РФ и Белоруссии необходимо принять более 900 нормативных актов, передает РИА «Новости».

«Нарабатываются документы, нормативно-правовые акты, ведомственные приказы. Думаю, осенью мы уже приступим по ряду позиций к тому, что будем принимать. И тогда, действительно, и люди, и бизнес начнут чувствовать эффект от этой работы», – сообщил Оверчук в интервью телеканалу «Беларусь 1». «На сегодняшний день… более 46% союзных программ выполнено. На сегодняшний день проблем мы не видим, все идет по графику, мы находим полное взаимопонимание», – добавил вице-премьер РФ.

В частности, по его словам, две страны «очень близко подошли к тому, чтобы создать координирующий орган по таможенному контролю при Союзном государстве». «Фактически это будет орган, который будет заниматься оценкой таможенных рисков, для нас это очень важно сегодня – и для Беларуси, и для России. Тридцать сотрудников, по 15 от каждой из сторон, будут работать в Минске. Рассчитываем, что их работа принесет солидную прибавку к нашим бюджетам и закроет возможные дыры, которые могут быть», – продолжил Оверчук. Он добавил, что также в принципе готов проект соглашения по косвенным налогам, он будет подписан в соответствии с ранее определенными планами.

Напомним, 1 июля российский лидер Владимир Путин отметил, что беспрецедентное политическое и санкционное давление «коллективного Запада» подталкивают Россию и Белоруссию к ускорению объединительных процессов. Он также отметил, что Россия и Белоруссия смогли достичь образцового уровня стратегического партнерства и союзничества.

В конце юня Путин объявил, что все вопросы, касающиеся Союзного государства РФ и Белоруссии, согласованы. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с белорусским коллегой Виктором Хрениным заявил, что Москве и Минску следует срочно укрепить обороноспособность Союзного государства.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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