Зеленский снял с постов генпрокурора Украины и главу СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, сообщило издание Страна.ua со ссылкой на соответствующие указы.

По сообщению издания, исполняющим обязанности генпрокурора назначен Алексей Симоненко, передает РИА «Новости».

Напомним, в конце июня стало известно, что Зеленский намерен снять своего друга детства и одноклассника Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины из-за провалов, которые могли привести в том числе к потере Киевом контроля над Херсоном.

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