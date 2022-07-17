 

Зеленский снял с постов генпрокурора Украины и главу СБУ

17.07.2022, 22:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, сообщило издание Страна.ua со ссылкой на соответствующие указы.

По сообщению издания, исполняющим обязанности генпрокурора назначен Алексей Симоненко, передает РИА «Новости».

Напомним, в конце июня стало известно, что Зеленский намерен снять своего друга детства и одноклассника Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины из-за провалов, которые могли привести в том числе к потере Киевом контроля над Херсоном.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01.22 / Производитель виски Johnnie Walker пожаловался на истощение запасов

07.10.21 / Компактвэн Nissan Note получил кросс-версию Crossover на рынке Японии

11.03.21 / Россия призвала страны ОБСЕ запустить производство «Спутника V»

11.02.22 / Видео: Лукашенко отомстил Литве за санкции

26.12.21 / “На цыгана похож”, “Совершенно другой человек”. Виталий Козловский резко сменил имидж

21.07.20 / Названа стоимость проезда по трассе Москва – Казань

19.04.21 / Задержан подозреваемый в двойном убийстве под Тверью

30.09.20 / Госдума приняла закон о повышении НДПИ на добычу удобрений и руд

18.04.21 / Экономика: Почему рубль не испугался американского удара

22.08.21 / Bloomberg – Турция и РФ договорились о координации отношений с «Талибаном»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика