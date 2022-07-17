Зеленский снял с постов генпрокурора Украины и главу СБУ
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Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, сообщило издание Страна.ua со ссылкой на соответствующие указы.
По сообщению издания, исполняющим обязанности генпрокурора назначен Алексей Симоненко, передает РИА «Новости».
Напомним, в конце июня стало известно, что Зеленский намерен снять своего друга детства и одноклассника Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины из-за провалов, которые могли привести в том числе к потере Киевом контроля над Херсоном.
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