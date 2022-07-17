Мнение: Кто виноват

У русской интеллигенции, как известно, было два так называемых “извечных вопроса” – “кто виноват?” и “что делать?” Однако некоторые до сих пор никак не могут понять, что ответ на по крайней мере первый уже дан, и это не изменить. Вот, например, читаю в Фейсбуке очередное глубокомысленное рассуждение какого-то из бесчисленных френдов:

“…судя по некоторым косвенным и множащимся день ото дня признакам, на Украине готовится перевод конфликта в следующую, ещё более горячую фазу. Вне зависимости от того, будет это делом рук РФ или кого-то из её западных кураторов, виновными уже заранее назначили русских…” и т.д.

Парню невдомек, что виновными русских не “назначили”, они ими СТАЛИ 24 февраля с.г. Русские сделали себя виновными автоматом ровно тогда, когда первые танки поехали через границу к Киеву. После этого они будут виновны во всем, что бы ни произошло на Украине, и это не зависит уже ни от чего. Каждый новый день эту вину просто усугубляет – больше, больше и больше.