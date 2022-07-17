 

Мнение: Франко объявлен вне закона

17.07.2022, 22:00, Разное
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В Испании буднично отменили фашистского диктатора Франко.

Франко объявлен вне закона

Нижняя палата парламента Испании одобрила новый законопроект об исторической памяти, который объявляет незаконным режим бывшего диктатора генерала Франсиско Франко и возлагает на правительство страны задачу по обнаружению тел десятков тысяч людей, пропавших без вести во время гражданской войны и диктатуры в Испании, передает 15 июля Associated Press.

Объявляя вне закона режим Франко, правившего почти 40 лет после окончания гражданской войны в 1939 году, новый законопроект аннулирует решения судов диктатуры. Он также запрещает любое прославление бывшего диктатора и работу Фонда Франсиско Франко — частной организации, занимающейся сохранением наследия генерала.

Предполагается, что будут составлены карты мест, где могут находиться тела примерно 100 000 человек, выступавших против Франко и до сих пор считающихся пропавшими без вести, а также создан банк ДНК для идентификации жертв.
«Мы направим все наши ресурсы на то, чтобы извлечь останки тех, кто был убит и по сей день всё еще лежит во рвах»
, — заявил премьер-министр Педро Санчес в парламенте перед голосованием.

Три главные правые партии Испании проголосовали против законопроекта, а консервативная Народная партия поклялась отменить его, если вернется к власти на выборах, намеченных на 2023 год. Тем не менее законопроект был принят в нижней палате большинством голосов. Он станет законом, как только будет одобрен Сенатом через неделю.

https://yandex.ru/turbo/regnum.ru/s/news/3647818.html – цинк

Иронично, но "отменившее" фашистским режим Франко правительство Санчеса поддерживает фашистский режим на Украине. Тут вижу, тут не вижу…

Источник: Colonel Cassad



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