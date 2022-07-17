Мнение: Сказочный инфантилизм, политический друидизм и признание Болтона

1. Читатели обсуждают в комментариях проблему инфантилизма в России и постсоветских странах. Одни видят корни проблемы в пережитках эпохи недоразвитого социализма, другие пытаются копать ещё глубже (ссылка):



Dmitry Lavrenov. Подобный инфантилизм, по моим наблюдением — наследие Союза. Именно то наследие, за которое я его очень не люблю.

Люди избалованы до состояния чудовища. Люди свято уверены, что весь мир им должен. Должен всё делать, все приносить, а после этого за собой всё убирать. Ну и всё такое.

Сам же обыватель, воспитанный Союзом, должен только указывать пальцем, что ему нужно, и возмущаться брызгая слюной, если жемчуг ему достался недостаточно крупный.

И да, этот инфантилизм, один из главных бичей всей России.

raul1977: В детсаде и школе его (инфантилизм) отвязывать нужно.

А вообще, полагаю, что первоисточник весей этой проблемы — русские народные сказки, когда главный герой “сидел тридцать лет на печи”, а потом у него начали исполняться желания. Я бы назвал всю эту ситуацию со сказками — идеологической диверсией.

Сказки должны быть из серии “гномик много работал, скооперировался с другими гномиками, и построил шахту, и добыл гору самоцветов”, или “паровозик работал-работал, и заработал себе на новое паровозное депо с блэкджеком и шлюхами”.

Так нет же… “По щучьему велению, по моему хотению…”.

Полагаю, подобного рода сказки есть практически у всех народов. Но, действительно, именно в советское время они были вынесены на пьедестал почёта и обрели несколько нездоровый уровень популярности.

Если же обращаться к корням, то в русских легендах и былинах главными героями были мудрые политики-князья, защитники-богатыри, крестьянин-пахарь Микула, ремесленник Никита Кожемяка, предприниматель Садко и прочие вполне достойные и трудолюбивые люди.

2. Виктор Мараховский пишет (ссылка):



Просто представим себе, что усилиями, например, КГБ, ГРУ, ФСБ и всего такого в течение десятилетий друидов Франции и Британских островов спонсируют, и множат их число, и натаскивают на ненависть к лондонякам и парижакам, и призывают бить ногами тех, кто не в состоянии правильно выговорить по-кельтски «веночек из омелы» (Shi’sht h’ai taisrth), и таких таки начинают бить ногами и совать в плетёного человека и поджигать, и накрепко привинчивают в мозгах обрабатываемых «политическим кельтством» сидр, узоры-плетёночки и трилистники к необходимости гнать городских, и расковыривают ужас крещения, убившего древнюю и красивую цивилизацию кельтов, и добиваются запрета английского и французского в Бретани, Уэльсе, Корнуэлле и Шотландии, и всё это выливается в кровь и железо.

А когда за ними приедут наконец танки городских — друиды будут спрашивать, что вам, сволочи, сделали наши старинные красивые песни, веночки из омелы, сидр и хороводы и древний звучный язык. За что вы собираетесь всё это уничтожить и оторвать нас от наших, с таким трудом обретённых заново, корней.

3. Джон Болтон, бывший советник президента США по нацбезопасности, признался в том, что лично занимался организацией государственных переворотов в других странах (ссылка). Признание скандальное, бросающее тень на внешнюю политику США. С другой стороны, это было секретом Полишинеля, да и клейма на американцах уже негде ставить.

Болтон использовал своё признание для защиты Дональда Трампа, при котором он служил советником, и которого сейчас противники обвиняют в «атаке на демократию» и в попытке госпереворота 6 января (знаменитый штурм Капитолия). Аргумент Болтона таков: я участвовал в организации госпереворотов и это долгое сложное дело, требующее расчёта и подготовки, а Трамп, мол, на такое не способен, он действует импульсивно, чего вы зря пристали к человеку.

Но дело не только в выгораживании бывшего босса. Политики типа Болтона любят хвастаться своими тёмными делишками в других странах, потому что, во-первых, им это бывает выгодно для дальнейшей политической карьеры, а во-вторых, потому что уверены, что им за это ничего не будет. Это только в США даже несостоявшийся госпереворот – это трагедия и «атака на демократию». А вот американская война в Ираке или проамериканский переворот на Украине – это повод для гордости для американских ястребов вроде Болтона.

Кроме того, Болтон уже немолодой человек, он в том возрасте, когда поведать публике о своих былых подвигах очень хочется, а терять уже особо нечего. Будьте уверены, с годами мы услышим ещё немало увлекательных признаний американских чиновников и политиков, как и кому они раздавали печеньки в 2014 году, и как потом принуждали Киев воевать с Россией до последнего украинца ради «защиты американской демократии».