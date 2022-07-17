 

ОАЭ создают фонд для поддержки развития космических технологий

17.07.2022, 21:25, Разное
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В воскресенье президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян объявил о создании фонда для поддержки развития космических технологий. В него будет вложено три миллиарда дирхамов (более или 815 миллионов долларов).
“Мы создали национальный фонд для поддержки космической промышленности с капиталовложениями в размере трех миллиардов дирхамов. Мы также запустили национальную программу по созданию передовых радарных спутников”. “Президент заявил, что ОАЭ будут продолжать искать инновационные решения для устойчивого развития окружающей среды и будут готовить для этого национальную рабочую силу”.

В сентябре 2019 года ОАЭ отправили в космос Хаззаа Аль-Мансури. Она стала первым арабским астронавтом, когда-либо побывавшим на МКС. В настоящее время они готовят несколько астронавтов, включая Нуру Аль-Матруши (первая арабская женщина-космонавт, совершившая полет в космос).

ОАЭ запустили межпланетную станцию Al Amal с Земли на Марс в июле 2020 года. Она вышла на орбиту Марса 9 февраля. В этом году они планируют запустить лунный модуль для исследования ранее неизвестных районов Луны.



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