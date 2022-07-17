Мнение: Письмо: “Корона Спасательницы?”

Вчера я описывала, как формулировки создают коридор событий. Но формулировки в письмах очень важно отделять от ходов авторов в их ситуациях. Ходы напрямую влияют на КП, уменьшают его или увеличивают или оставляют как есть.

А вот формулировки – это установки, которыми автор открывает коридор событий. Я вчера только самую верхушку этого процесса описала, все остальное выглядело бы пока слишком фантастически, обратимся к этому позже.

Раньше мы сваливали все в кучу, и у многих получалось примерно вот такое: “У автора корона это значит он все врет про любовь партнера и сам липнет”.

Так часто бывает, потому что корона влияет на рефлексию и на поступки, но нельзя считать это универсальным ориентиром. Это профанация, друзья.

Любит партнер или нет – понятно по фактам (динамика отношений, вложения с обеих сторон, очередность шагов и так далее). Липнет автор или нет – понятно по его ходам (шаги в границах или щипцы).

А баги в формулировках влияют на поступки только косвенно, помните об этом, зато они прямо влияют на события, которые будут происходит с авторами.

По формулировкам видно, что ждет автора в будущем.

avona_dak

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Надеюсь, история заинтересует вас. Прошу вашего совета, что делать дальше.

Мы вместе с М 2 года. Мне 35, ему 32, без детей пока, к моему большому сожалению. Мы пытались, но пока не получилось, ходили к врачам, проходим лечение.

За два года наших отношений мое дело из хобби стало бизнесом, не большим, но перспективным и я чувствую себя совсем другой из-за этого, очень люблю то, чем занимаюсь, своих сотрудников, благодарность людей.

(Автор чувствует себя устойчивей из-за успехов в работе. У нее появилась опора, выросло самоуважение, она чувствует уверенность и свободу, а в такие моменты, к сожалению, в любви часто начинаются косяки, особенно если раньше были сливы)

У него из достижений внешность и обаяние. Работал у отца, с началом сложного периода в стране там работы не стало и постоянно говорил, что ему не нравится работать с отцом. Его зарплата была раза в 4 меньше моей и объективно не большой, я предложила попробовать работать у меня. С этого момента все стало только хуже в отношениях, я думаю, что это было очень глупо с моей стороны. К тому же работает он тоже так себе.

Я, кажется, всегда была с ним в минусе дисбаланса и пыталась вырваться, то надевала корону Победительницы, то пыталась разорвать связь, то пыталась поймать локус. Имидж мой стал лучше, похудела, старалась очень, хотела уверенности, нравиться ему. С другой стороны думала, что у меня мало времени и он согласен на ребёнка. И секс с ним мне очень нравится. Ему скорее всего впринципе нравится секс.

(Автор симпатичная и имидж у нее хороший, но если вы хотите забеременеть, девушки, и вам уже не мало лет, вы не должны слишком худеть, возраст 35+ и худоба – отрицательные факторы для зачатия. Особенно это касается недавно похудевших)

Но как-то я больше начала видеть в этих отношениях путь в яму, свою корону Спасательницы, мне стало становиться страшно за себя, как будто начала просыпаться подавленная рефлексия, наше общение больше походило на лай собак. Мы проводили теперь все время вместе, ругались и на работе, меня бесило, что он спорит и не уважает мои решения, обесценивает их при сотрудниках. Потом он стал приезжать на работу немного в разное время со мной, вечером мы почти не общались, только если по работе спорили. Но мы всегда мало общались.

Я не раз на словах его выгоняла, но видимо он видел, что я на эмоциях и на самом деле за него держусь и просто ждал пару дней, мирился, это стало уже привычным завершением ссоры. Я искренне этого хотела, поменяла замок один, но не решалась просто выставить его вещи в подъезд.

Он не дарил мне подарков, в быт мы вкладывались 50/50, мало куда ходили, в общих компаниях с ним я чувствовала себя не уютно, идя по улице с ним мне казалось, он на всех девушек смотрит. Жила в тревоге постоянно.

(Вот здесь мы должны отделить формулировки от поступков. Поступки противоречивы: взяла его на работу, но хочет порвать с ним, выгоняет его, даже меняет замок. В формулировках ее видно, что она собирает анти-шкатулочку, чтобы решиться на жесткий разрыв. Она старается снизить его СЗ. СЗ его довольно большая и плохо отрефлексирована, анти-шкатулка всегда снижает рефлексию СЗ, а не СЗ. Конкретных его косяков не названо ни одного, разве что – недостаточно уважает ее как начальника, но у них отсутствует субординация, они были-есть любовники и живут вместе)

Я начала испытывать гнев на себя, на эту всю ситуацию, в которую себя загнала и решила во что бы то ни стало порвать с ним. Перед этим съездила одна в другой город, погуляла и мне было хорошо самой с собой, как будто я себя потеряла и нашла.

(Это иллюзия. Часто жены, отправив мужей в командировку, чувствуют свободу, комфорт, наслаждаются одиночеством и решают, что полностью готовы к разводу. Однако, это разные вещи: когда партнер временно отсутствует, но никуда не делся, и когда с ним будет все кончено. Никогда не путайте. Кроме того, невозможно “найти себя” во время праздной прогулки)

Вернулась и при очередной ссоре написала, что хочу разъехаться. Перед этим удалила его из одного рабочего чата, где он бесцеремонно вписался в мой разговор с сотрудницей и не вежливо ей отвечал. Так наши ссоры по работе перетекали в личные и наоборот.

(Их конфликты по работе из-за того, что он считает себя ее партнером, а не ее подчиненным. Мне сложно судить, насколько велик его вклад, скорее всего он больше, чем она думает, но меньше, чем кажется ему)

Когда я написала, что хочу расстаться, он ответил «не лишай меня работы». Меня как по голове ударило, я вроде думала о том, что ему со мной удобно, но не осознавала этого до конца.

(Она считает работу, которую он делает, своей подачкой ему. А он скорее всего считает это общим делом. И здесь все зависит как раз от того, каковы его вклады, прошлые и настоящие. Если он действительно не помогал ей, то выгнать его куда безопасней, чем если вклад его большой. Кроме того надо понять, какого рода их конфликты и кто прав не по форме, а по сути. Судя по конфликту с сотрудницей, он может считать, что она неверно выстраивает отношения с командой, и надо понять, почему он так думает. Пока у нее эйфория от успеха и команда – семья, а дальше может оказаться, что некоторые сотрудники имеют к ней претензии, в том числе материальные. Так же надо иметь в виду бухгалтерию, налоги и многое другое, иначе уязвимость очень велика и ее легко подставить)

Спросила, готов ли он остаться работать, но съехать.

М «Может ты приедешь домой и обсудим?»

Я «Что тут обсуждать, простой ответ, да или нет»

М «Я этого не хочу, но если ты так решила и может ещё передумаешь. Мой ответ да»

Я «собери вещи до конца недели»

Он когда-то переехал ко мне, в квартиру моей подруги, которую я снимаю и мы договаривались, что в случае чего съезжает он.

К концу недели он попросил ещё неделю на поиск жилья.

Сегодня воскресенье второй недели, мы почти не общаемся, но вполне миролюбиво. Спим в одной постели, но без объятий и секса. При этом он постоянно заводит разговоры, в которых он просит оставить его работать. Я на отрез отказываюсь, он истерит. Я прошу его для начала хотя бы выполнить договорённости и съехать. Он кормит завтраками. У меня не укладывается это все в голове. Меня на изнанку выворачивает от его слов, что мой рост последние два года благодаря ему. Я совсем не чувствую, что это так, его интерес к моему делу всегда был более прагматичен и на поддержку никогда не походил, а я и не искала его поддержки. За два года, что мы вместе, я закончила много курсов и обучений, пока он играл в автоматы. Последний раз на это я сказала, что он как жена генерала, дышал маткой, видимо.

(Жены генералов не дышат маткой, большинство действительно поддерживают мужей и еще как, многие занимаются детьми, принимают дома сослуживцев мужа с семьями, занимаются бытом, создают надежный тыл. Часто старшие офицеры требуют от жен не работать, да и сама служба в разных гарнизонах мешает жене иметь постоянную работу. Поэтому старая жена генерала не может быть просто выкинута на улицу, как только муж добился высот и больше в ней не нуждается. Жен защищает закон, но есть еще и законы поля, которые нарушать тоже не желательно. И если просто избавляться от человека, который был рядом, пока вы шли к успеху, это может быть большой хвост. Видите какие у нее формулировки? Она надевает на себя маску жертвы и хочет его наказать за все)

Я решила для себя, что хочу разорвать все отношения с ним, я ему не доверяю, но он заламывая руки орет, что он пойдёт где-то и сдохнет, что я выкидываю его на улицу, а мне даже стало становиться смешно и в то же время страшно. Снится сон, что он у меня перед магазином спит в лохмотьях, мое сердце разрывается.

(Парень щипцует автора и она закономерно испытывает тягость. Однако, его СЗ все еще велика, и если немного еще поднимется на дистанции, все его щипцы превратятся в большие шары. Понятно это?)

Теперь он пытается меня обнять, потрогать, звонит, пытает, где я, орет, ругается.

Я не понимаю, как действовать дальше, как будто все раздвоилось, с одной стороны я прожила с человеком два года и вдруг я буду потом винить себя, что жестко его выгнала (корона Спасательницы?), а с другой – он ведёт себя как мой хозяин, как 5летний избалованный мальчик топает ножкой, что он не хочет таскать кирпичи. Постоянно при этом говорит что любит и не хочет расставаться, но принял мое решение.

(Она хочет его выгнать из жилья и лишить работы, он сопротивляется тому и этому. Не понятно, в чем она видит избалованность. В том, что он цепляется за нее, или в том, что он цепляется не так как надо? Своими сумбурными формулировками она пытается запутать себя. Зачем ей это?)

При мысли о том, что мы разойдёмся мне бывает даже легко, я чувствую себя устойчивее, чем когда либо, я как будто осознала слив и решила остановить его, не хочу повторения.

(Слив нельзя компенсировать косяками, только ухудшить)

Но где-то есть маленькая надежда, что он осознает, что я для него делала и как важна для него и станет уважать. Мне даже стыдно за эту надежду, думаю, это корона Победительницы растёт.

(Если вы проанализируете все формулировки, получится, что автор то мечтает избавиться от парня, то надеется, что он ее зауважает сильней. А значит она и выгнать его хочет для этого. Но получится у нее вызвать только его обиду, а не уважение. Автору нужно отрефлексировать СЗ парня, ее кристаллизованную часть, учитывая при этом и свою потребность в ребенке тоже. Если его СЗ велика, лучше наладить с ним отношения, сформулировав ему свои пожелания в мягкой форме и точно в границах. Если СЗ его мала и желание расстаться не импульсивно, надо помочь ему найти жилье и пока оставить его на работе. То есть расставаться надо постепенно, потому что друзей не выкидывают на улицу как врагов. Надо отрефлексировать, что есть желание поступить именно резко и жестко, а значит отомстить и наказать. И идти по этому пути не нужно)