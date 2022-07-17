Если вы привыкли принимать душ на ночь: а плохо ли спать с мокрыми волосами?

Если у вас есть проблемы с волосами и кожей головы, проведите анализ, возможно, вы имеете дурную привычку ложиться спать с мокрыми после душа волосами. Мы не задумываемся, но здоровье волос помимо окружающей внешней среды зависит от взаимодействия с водой. Вот список проблем, которые могут сопровождать вас прямо сейчас. Ознакомьтесь и постарайтесь избавиться от дурной привычки.

Нет объема

Со многими девушками бывает: утром проснулась не то что лохматая, но полукудрявая, волосы некрасивые, волнистые. Это раздражает и вводит в дополнительные расходы на укладочные средства. А нужно всего лишь перестать ложиться спать с влажными волосами, которые создают большое трение. Кроме того, повышенное взаимодействие с подушкой повреждает и кончики волос так, что приходится обрезать секущиеся кончики гораздо чаще, чем требуется.

Узлы

Если вы просыпаетесь утром и с трудом распутываете волосы, вычесывая колтуны, причина также может быть скрыта в ночном мытье волос. Почему важно полностью высушивать волосы? Потому что самостоятельно испаряясь с поверхности, молекула воды захватывает и воду из волос. Получается, мы своими руками делаем нашу шевелюру ломкой и сухой.

Перхоть и зуд

Мы привыкли обвинять в проблемах с волосами косметические средства, шампуни и бальзамы. Но причина может быть совсем рядом. Если вы пользуетесь хорошим шампунем на протяжении долгого времени и вдруг у вас появились проблемы, возможно, это реакция организма на сон с мокрыми волосами. Даже если вы хорошо промокнули волосы полотенцем и вам кажется, что они почти сухие, вы ошибаетесь. Оставшейся влаги достаточно, чтобы впитаться в подушку и создать теплую влажную среду, идеальную для развития бактерий.

Головная боль

Здоровье волос напрямую связано с общим здоровьем. Ложась с мокрыми волосами, вы утром или даже среди ночи можете проснуться от головной боли, как говорится, ничего не предвещало. На самом деле законы биологии работают на локальном уровне. Вы ложитесь спать с мокрыми волосами, они остывают. Организм, пытаясь согреться, увеличивает температуру тела. Температурный разброс вызывает скачок давления.

Что предпринять

Большинство проблем здоровья волос будут сняты благодаря двум решениям: полной сушке феном и шелковой подушке (точнее, наволочке). Почему шелк? Все просто. Шелк – очень гладкий материал, он обеспечивает сон без трения. Конечно, стоит такая вещь дорого, но сколько вы сэкономите на различных лечебных процедурах… Сами посчитайте.