Трендовые летние платья: учимся подбирать к ним модную обувь для создания шикарного, но удобного образа

Лето в самом разгаре, а значит, самое время носить красивые трендовые платья. Главное – правильно подобрать к ним модную обувь, чтобы образ получился не только шикарным, но и удобным. Вот несколько идей, которые помогут решить, с какой одеждой какие туфли надеть.

Кроссовки

В последние годы спортивная обувь стала часто присутствовать в наших нарядах, независимо от моды и выбранного стиля. Являясь символом комфорта, кроссовки появляются даже в самых стильных образах. Они помогают нам ломать шаблоны и демонстрировать свою уникальность, уверенность и даже легкомысленность. Даже симпатичное белое кружевное платье гармонирует со спортивными кроссовками, подобранными в тех же тонах, что и сумка через плечо.

В праздники нет ничего лучше пары удобной обуви. И в этом случае прекрасным вариантом станут белые кроссовки. Несмотря на свой спортивный вид, они могут органично вписаться в любой образ. Белые кроссовки хорошо сочетаются даже с самым романтичным платьем (главное фото).

Босоножки на блочном каблуке

Этот классический вариант подойдет для любого стиля. Босоножки на блочном каблуке легко вписываются в повседневные наряды, а также и в более шикарные образы, привнося нотки элегантности и непринужденного шика. Как правило, обувь такого типа отлично сочетается с короткими или летними платьями миди. Они являются отличным дополнением к праздничному образу, например к длинному коралловому платью.

Эспадрильи

Эспадрильи на плоской подошве — обязательный элемент стильного образа, который обеспечивает комфорт. С эстетической точки зрения есть много решений. Для пляжного отдыха бежевые и соломенные модели, несомненно, являются наиболее подходящим вариантом. С другой стороны, черные эспадрильи тоже очень хорошо сочетаются с любым предметом гардероба. Черное платье и солнцезащитные очки того же цвета будут лучшим выбором для создания монохромного и элегантного образа.

Серебряные босоножки

Отличный вариант, если нужно сделать платье центральным элементом образа. Серебряные босоножки добавят нотку гламура и стиля, не рискуя при этом создать слишком китчевый эффект. Для более изысканного образа следует подобрать аналогичные аксессуары – серебряные украшения или серебряный клатч. Этот тип обуви подходит как для прогулок по городу, так и для особых случаев.

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Белые сапоги

Этим летом можно экспериментировать с белыми сапогами. Прежде всего, это один из трендовых цветов сезона. Самое главное в белых сапогах то, что они подходят ко всему. Для вечера на пляже подойдет струящееся платье бирюзового цвета и белые ботильоны. Это будет стопроцентное попадание в модный образ и гармония с пейзажем.

Ботильоны на массивной подошве

Как правило, ботильоны на массивной подошве являются осенне-зимним хитом. Однако в этом году они не сходят с модного подиума даже в летний период. Их можно носить в сочетании с любым типом летнего платья для создания шикарного и бунтарского образа. Длинное платье на пуговицах в стиле бохо-шик и черная накидка станут прекрасно сочетаются с массивными ботильонами. Также их можно комбинировать с более нежным платьем – белым, кружевным, с вышивкой.

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Современные мюли

Современные мюли — еще один универсальный вариант. Они легко вписываются в минималистский образ. Короткое, легкое и струящееся платье с открытыми плечами и мюли того же цвета станут простым и шикарным вариантом для отдыха на море.

Туфли к платью в цветочек

Среди всех моделей сезонных платьев модель в цветочек занимает первое место в рейтинге самых популярных вариантов. Какая обувь к нему подходит:

Простого дизайна. Платья с цветочным принтом сами по себе привлекательны, поэтому лучше выбрать простую пару обуви. Нейтральных цветов. Чтобы вид был гармоничным, лучше выбрать нейтральные тона, такие как белый, черный, бежевый, коричневый.