Боррель призвал европейцев потерпеть последствия санкций против России

Страны Европы должны потерпеть, чтобы дождаться эффекта от антироссийских ограничительных мер Запада, пишет глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге.

«Санкции требуют стратегического терпения, поскольку для достижения желаемого эффекта может потребоваться много времени», – приводит заявление Борреля РИА «Новости».

По его словам, запрет на поставки высокотехнологичной продукции, в частности полупроводников, должен серьезно отразиться на российских компаниях, производящих бытовую электронику, компьютеры, самолеты, автомобили и военно-промышленную продукцию.

Напомним, большинство немцев считают, что санкции против РФ оказались ударом и для Германии, при этом почти половина респондентов полагает, что Германия пострадала сильнее, свидетельствуют результаты опроса, проведенного INSA.

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