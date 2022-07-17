 

Боррель призвал европейцев потерпеть последствия санкций против России

17.07.2022, 21:10, Новости дня
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Страны Европы должны потерпеть, чтобы дождаться эффекта от антироссийских ограничительных мер Запада, пишет глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге.

«Санкции требуют стратегического терпения, поскольку для достижения желаемого эффекта может потребоваться много времени», – приводит заявление Борреля РИА «Новости».

По его словам, запрет на поставки высокотехнологичной продукции, в частности полупроводников, должен серьезно отразиться на российских компаниях, производящих бытовую электронику, компьютеры, самолеты, автомобили и военно-промышленную продукцию.

Напомним, большинство немцев считают, что санкции против РФ оказались ударом и для Германии, при этом почти половина респондентов полагает, что Германия пострадала сильнее, свидетельствуют результаты опроса, проведенного INSA.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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