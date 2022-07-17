 

Марину Овсянникову задержали в Подмосковье

17.07.2022, 21:10, Новости дня
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Правоохранительные органы задержали журналистку Марину Овсянникову в Подмосковье.

Сотрудники правоохранительных органов приехали по месту жительства бывшего редактора «Первого канала» в Подмосковье. Причина задержания в настоящее время не уточняется, информирует Газета.ru.

4 июля стало известно, что бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова вернулась в Россию ради суда о судьбе ее 11-летней дочки.

Напомним, 14 марта Овсянникова ворвалась в прямой эфир программы «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, который призывал остановить специальную военную операцию РФ на Украине. Тогда СК начал доследственную проверку в отношении Марины Овсянниковой.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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