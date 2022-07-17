Марину Овсянникову задержали в Подмосковье

Правоохранительные органы задержали журналистку Марину Овсянникову в Подмосковье.

Сотрудники правоохранительных органов приехали по месту жительства бывшего редактора «Первого канала» в Подмосковье. Причина задержания в настоящее время не уточняется, информирует Газета.ru.

4 июля стало известно, что бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова вернулась в Россию ради суда о судьбе ее 11-летней дочки.

Напомним, 14 марта Овсянникова ворвалась в прямой эфир программы «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, который призывал остановить специальную военную операцию РФ на Украине. Тогда СК начал доследственную проверку в отношении Марины Овсянниковой.

—