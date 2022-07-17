Мнение: «Ультиматум Путина»

Пишут, что бывший глава внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж в интервью немецкой прессе заявил, что президент России Владимир Путин предъявил Украине ультиматум.

Дословно: «Ультиматум Путина таков: либо в ближайшие полторы-две недели Россия начинает масштабное наступление на Донецк, усиливает давление на Харьков и на юг, либо переговоры проходят на ее условиях» (отсюда).

По словам генерала, Москва требует признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), полный переход Донецкой и Луганской областей под контроль российской армии, «демилитаризацию» и невступление Украины в НАТО.

Мне вот интересно, «бывших разведчиков не бывает»? И 66-летний отставной генерал Николай Маломуж, уволившийся со службы еще в 2010 году, действительно что-то знает? Или интервью немецкой прессе отставного генерала – не более чем переливание из пустого в порожнее, банальное моделирование того, что вполне может быть, а не то, что есть на самом деле?

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