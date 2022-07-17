 

Мнение: Подгадить напоследок

17.07.2022, 20:45, Разное
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Очередной акт беспредела – “Троицу” Рублева изъяли из Третьяковки и передают попам. Режим напоследок старается подгадить по максимуму, принять все, какие можно, мракобесные решения. По сути, произошло ограбление музея – музея, коллекцию которого не Путин собирал.

Другое дело, что в самой РФ это, понятно, не поднимет даже легкую рябь – подавляющему большинству абсолютно до фени, где находится “Троица” – в Третьяковке, в Лавре или в сортире. Народ в России даже в кинотеатры давно не ходит, какие уж там музеи; на полную апатию и отсутствие интереса к любому “несъедобному” есть ведь универсальное оправдание – “а я, если мне приспичит, могу и в интернете посмотреть!” Пресса уничтожена – оно, кино развалилось – оно, книжных магазинов почти не осталось – оно.

Надо ли уточнять, что и в интернете, естественно, никто ничего не смотрел и смотреть не будет – это просто отмазка, не более.

Источник: Размышления вольного социолога



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