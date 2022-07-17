Погибли – Личное мнение

Вчера на Камчатке пропал вертолёт Robinson. За штурвалом был российский биатлонист Игорь Малиновский, в салоне — ещё два человека.

Специалисты МЧС смогли найти пропавший борт: все три человека погибли.



Фото: Соцсети

Сообщают, что вместе с Игорем на борту была девушка, создатель компании по производству гигиенических средств, бывший топ-менеджер Эльдорадо, и парень — один из топ-менеджеров Tele2.

Молодые ещё ребята. Видимо, решили посмотреть на дикие места красивейшего места планеты.

Удивительна история Игоря. Сам он с Камчатки, мечтал стать пилотом, как и его отец.

Несмотря на то, что в юниорах спортсмен показал выдающиеся результаты — с 2016 по 2018 год пять раз становился чемпионом мира, он выбрал авиацию, а не спорт:

«Но однажды я проснулся и задумался: спорт – это, конечно, классно, но рано или поздно ему приходит конец. А дальше что? А дальше-то я хотел быть пилотом. Я поддался этому желанию и переключился на авиацию. И, оглядываясь назад, понимаю, что сделал всё вовремя».

Выбрав небо, Игорь окончил Омский лётно-технический колледж, работал пилотом в компании своего отца.

Очень хорошо, что есть такие молодые люди, которые, вместо Турции или Египта, вместо вечеринок по выходным, выбирают настоящие путешествия.

Очень жаль, когда погибают такие ребята. Хорошие, увлечённые люди с целью в жизни, променявшие суету на что-то настоящее.

О причинах катастрофы говорить пока рано. Разберутся, конечно, выяснят всё.

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