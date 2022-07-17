Мнение: Премьеропад, «выстрел в лёгкие» и таблетки дедушки Байдена

1. Президент и правительство России продолжают спокойно работать, несмотря на многолетние призывы Запада «уйти Путина» и попытки силой установить у нас власть прозападных марионеток. Вот уже и антироссийский экономический блицкриг последних месяцев тоже провалился, однако власть Путина крепка как никогда. Тем временем на самом Западе из-за экономического кризиса правительства трещат по швам, а премьер-министры один за другим уходят в отставку.



Во Франции партия Макрона фактически потерпела поражение, резко ослабив свои позиции в парламенте. В Болгарии правительству «канадского болгарина» Кирилла Петкова был вынесен вотум недоверия, в результате чего он был вынужден формально подать в отставку и может реально лишиться власти на досрочных выборах осенью.

В Великобритании «ушли» шумного русофоба Бориса Джонсона. Наконец, в Италии пытается подать в отставку премьер-министр Марио Драги, чтобы не отвечать за грядущий крах экономики и сохранить какие-то шансы позже вернуться на первые роли в местной политике. И всё это буквально за последний месяц.

Теперь эксперты обсуждают, удержится ли правительство Германии, уйдёт ли в отставку Олаф Шольц (ссылка). На выборах местного уровня его партия уже начала терпеть поражения, однако сам он встал во главе Германии относительно недавно, и какой-то запас прочности у него ещё есть.

2. В комментариях выразили сомнение в том, что в Европе и США признают поражение Запада перед Россией. Мол, это всё какие-то фрики и агенты Кремля, а не уважаемые аналитики и политики.

Но посмотрим внимательнее на ту же Европу. Вот на днях президент Сербии Александр Вучич заявил, что если Запад не примет предложения Путина, то «мы все отправимся в ад». Ну ладно, Вучич президент Сербии, скажете вы, это пророссийский политик, или, по крайней мере, друг России.

Однако примерно про то же самое, – про экономическое самоубийство Европы, – говорят и в соседней Венгрии (ссылка):



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью радио Kossuth, что политика санкций не оправдала своих ожиданий. Наоборот, она имела обратный эффект. Если сначала казалось, что европейская экономика «выстрелила себе в ногу», то теперь похоже, что она повредила себе «легкие и задыхается», считает глава государства. <…>

О «выстреле в легкие» Европы говорила и представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи. В конце июня она именно так охарактеризовала возможное эмбарго на российский газ, так как, по ее мнению, компенсировать поставки из РФ невозможно.

Венгров русофилами назвать сложно, у наших стран довольно непростая история отношений. Сейчас венгры являются в лучшем случае нашими ситуативными союзниками, поэтому занимают более осторожную и разумную позицию в отношении России, чем прочие страны ЕС.

Тому несколько причин. Власти Венгрии не являются такими фанатами ЛГБТ-БЛМ и замещения коренного населения мигрантами, как власти прочих стран ЕС, на этой почве у венгров конфликт с Евросоюзом. Также у Будапешта конфликт с Украиной, ведь этнических венгров в Закарпатье притесняют почти так же сильно, как русских на прочей Украине. Наконец, самое главное: у Венгрии нет выхода к морю, порты других стран от неё расположены довольно далеко, и потому венгры не могут рассчитывать на лёгкую замену российской трубопроводной нефти и российского газа на морские поставки СПГ и нефти с Ближнего Востока. Им это влетит в огромные суммы, с огромными транспортными наценками.

Но подобное экономическое членовредительство, путём отказа от дешёвых и доступных российских энергоносителей, под давлением США пытается совершить вся Европа. Просто венграм это более очевидно, чем их соседям, и они открыто говорят, что не хотят лезть в петлю.

3. В Соединённых Штатах продолжают беспокоиться о здоровье своего национального лидера (ссылка):

Президент США Джо Байден зависим от таблеток для усиления функций мозга и принимает их перед всеми публичными выступлениями. Об этом заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.

79-летний Байден в прошлом решительно отвергал подобные обвинения, но Карлсон сообщил, что говорил со свидетелем, который видел предполагаемое лекарство во время предвыборной кампании 2020 года. «Его сотрудники под руководством доктора Джилл, его жены, давали ему таблетки перед каждым публичным выступлением. Проверяют время и в определенный час дают ему дозу лекарства», — рассказал Карлсон.

Как стало известно, прежде чем принять лекарства, Байден вел себя «как маленький ребенок». По словам собеседника ведущего, с президентом попросту невозможно было общаться.