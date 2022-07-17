 

Третий день подряд ежедневный прирост случаев заражения коронавирусом в Японии превысил 100 000

17.07.2022, 20:00, Разное
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Третий день подряд ежедневный прирост случаев заболевания ковирусом в Японии превышает 100 000. В настоящее время Япония переживает седьмую волну коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС, основанные на официальных данных префектур, а также публикации статистики в местных СМИ.
По состоянию на 5:45 утра воскресенья по местному времени (11:45 мск) общее число заболевших возросло до 103 200 человек. Поскольку нет данных ни по одной префектуре и информации о положительных случаях среди иностранцев, прибывших в Японию, это число, скорее всего, будет расти.

Накануне ежедневный прирост достиг исторического максимума – 110 670 случаев. Антирекорд не будет обновлен в воскресенье, исходя из тенденции и статистики предыдущих дней.

В Японии темпы распространения коронавируса ускорились за последнюю неделю. Официальные лица считают, что Япония вступила в седьмую волну коронавирусной инфекции. Они призывают людей делать бустерные прививки. Однако Фумио Кисида, премьер-министр, заявил ранее, что никакие новые ограничения не рассматриваются.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 10 миллионов японцев. Около 31,5 тысячи человек также умерли.



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