 

София и Скопье подписали протокол о начале переговоров между Северной Македонией, ЕС и Скопье

17.07.2022, 20:00, Разное
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В воскресенье министры иностранных дел Северной Македонии и Болгарии Теодора Генчовска и Буяр Олмани вновь встретились для формирования второй межправительственной комиссии в рамках Договора о дружбе, сотрудничестве и добрососедстве. Был подписан протокол о конкретных мерах по обеспечению эффективной реализации и применения договора. Это было необходимо для того, чтобы Болгария начала переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС.
“В ходе сегодняшней очень полезной встречи был достигнут прогресс во всех областях. Теперь государства должны превратить достигнутые договоренности в конкретные действия. Это очень серьезное обязательство”. На брифинге Теодора Генчовска, исполняющая обязанности министра иностранных дел Болгарии, заявила, что Болгария поддерживает европейскую интеграцию Северной Македонии, а также Албании.

“У нас есть историческая возможность начать завтра переговоры с ЕС после 17 лет статуса кандидата и приступить к заключительному этапу нашего вступления в Европейский Союз”. Османи заявил, что мы ожидаем поддержки от Болгарии, поскольку вступление в ЕС отвечает и ее интересам”.

Однопалатный парламент Северной Македонии проголосовал в субботу в пользу предложения ЕС об урегулировании споров с Болгарией. Это позволит начать переговоры о вступлении республики в ЕС. За план проголосовали 68 из 120 депутатов. Перед началом голосования представители оппозиционных партий в знак протеста вышли из зала. Поскольку Брюссель совместно рассматривает обе их заявки, результаты голосования позволят Албании и Северной Македонии начать переговоры о вступлении в ЕС. На 19 июля запланировано начало первых переговоров с Брюсселем.

Предъявив Скопье ряд требований, Болгария предотвратила переговоры между Северной Македонией и ЕС в ноябре 2020 года. София не признает существование или диалект македонского языка и требует, чтобы Конституция была доступна болгарскому меньшинству, проживающему в Северной Македонии. Это меньшинство, насчитывающее около 120 000 человек, настаивает на объективной интерпретации истории.



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