Мнение: Письмо: “Выглядеть красивой”

Вот смешное письмо про имидж.

Автор уже много раз писала про свой имидж, очень настойчиво рвется на разбор.

ma_si_ka

Здравствуйте, Эволюция.

Свой тип имиджа я определила как Росу, хотя и не уверена в этом до конца.

(На самом деле она Камень, как вы может быть догадываетесь. Как обычно находят себя на противоположной стороне круга. Почему так, кто расскажет?)

Мне кажется, я больше всего на этот тип похожа: у меня пухлые губы, большие глаза, в лице, по-моему, больше выражена горизонталь.

(У нее большой нос, как ни прячет она его, безумно вытаращивая глаза и распушая волосы. От попыток выглядеть Росой, Д-типы становятся похожи на бабу-Ягу)

Но у меня такой вопрос.

Можно ли Росе красить ярко губы, например, ярко-красной помадой?

Вы как-то писали, что Росе можно красить и выделять глаза, но не губы, иначе ярко накрашенные губы будут выглядеть на её лице вульгарно.

Однако у Одри Хепберн в молодости, которую вы тоже определяли как идеальную Росу, “самую нежную из всех Рос”, очень много фотографий, на которых у неё ярко накрашены губы, в том числе и ярко-красной помадой, но она почему-то, как мне кажется, не выглядит при этом вульгарной.

(Одри – Роса по чертам лица и по выражению лица. Еще более идеальная Роса – юная Катрин Денев. Ярко-красные губы Росе не идут, но это не значит, что это их сильно портит. Красавицу ничем не испортишь. Если все остальное идеально, можно позволить себе неподходящий акцент. Но лучше им без яркой помады)

Почему? Это какое-то исключение? Могу ли я тоже также красить губы иногда ярко-красным, или мне такое не пойдёт? Или я не Роса вовсе, а другой какой-то тип?

И ещё такой вопрос. Насколько вообще важен макияж для имиджа? Может ли девушка с хорошим имиджем, например, вообще никогда не краситься? Или имидж у неё всё равно будет хуже, чем у той, которая красится?

(Все эти вопросы для автора не актуальны. Ее имидж очень плох. Черты лица обычные, но то, что она с собой делает, ужасно. Поэтому ей хоть крась, хоть не крась, все равно, как в той песне: “Ну что ж ты страшная такая? И ненакрашенная страшная, и накрашенная” Автору надо увидеть свой нос, принять его, смириться, полюбить, перестать прятать, перестать дико таращить глаза, как будто ее поджаривают на сковородке, расслабить брови, перестать собирать тройной подбородок, исправить осанку, привести в порядок волосы, не начесывать их как синтетическую мочалку и не завивать пошлыми локонами. Тогда она станет симпатичней)

Просто я крашусь очень редко, почти никогда. Не то чтобы я категорически против этого, скорее, мне просто лень, и ещё я не умею это делать. Но выглядеть красивой всё равно хочется.

Вот тут мои фото: https://ma-si-ka.livejournal.com/282.html