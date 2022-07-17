 

Украинский Ан-12 перед крушением в Греции сообщал о пожаре в двигателе

17.07.2022, 19:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Украинский самолет Ан-12 перед крушением в Греции докладывал диспетчерам о пожаре в двигателе, информирует Управление гражданской авиации Греции (УГА).

УГА опубликовала пресс-релиз о крушении самолета в районе Кавалы. Национальный греческий Комитет по расследованию авиационных происшествий и безопасности (EDAAP) взял на себя ответственность за расследование авиакатастрофы, передает РИА «Новости».

Ан-12 разбился в 40 км от греческого города Кавала. Пилот сообщил об отказе одного из четырех двигателей и сразу же получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы. В конце полуострова Афон самолет совершил разворот на 180 градусов, чтобы пойти на посадку, но начал терять высоту с горящим двигателем. Сообщалось, что на борту находились боеприпасы.

Власти Сербии и украинская компания Meridian Air Cargo, которой принадлежал самолет, подтвердили, что все восемь членов экипажа из Украины погибли.

Позже в Сербии заявили, что украинский самолет Ан-12, разбившийся в Греции, перевозил 11,5 тонны сербского вооружения в Бангладеш, информация о том, что оружие перевозилось на Украину, является «злонамеренной и ложной».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07.21 / Эксперт объяснил, почему власти США игнорируют Тихановскую

21.02.22 / Милицию в Белоруссии перевели на усиленный вариант несения службы

12.03.21 / «День независимости от COVID» – Байден надеется обуздать эпидемию в США к четвёртому июля

06.08.21 / Bloomberg – захват панамского танкера обострил напряжённость в отношениях Запада и Ирана

23.12.21 / Эксперт: Демографическую проблему особенно важно решать в регионах

06.03.22 / Шольц призвал Шрёдера отказаться от должностей в российских компаниях

27.01.22 / Франция опубликовала декларацию прошедшего в Париже саммита советников лидеров “Нормандской четверки”

20.11.21 / Китай предупредил США о глобальных последствиях эскалации отношений

30.06.21 / “Абсолютный хит у нас дома в эту жару”. Высоцкая ала рецепт клубничного супа с мороженым

27.10.20 / Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика