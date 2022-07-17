Украинский Ан-12 перед крушением в Греции сообщал о пожаре в двигателе

Украинский самолет Ан-12 перед крушением в Греции докладывал диспетчерам о пожаре в двигателе, информирует Управление гражданской авиации Греции (УГА).

УГА опубликовала пресс-релиз о крушении самолета в районе Кавалы. Национальный греческий Комитет по расследованию авиационных происшествий и безопасности (EDAAP) взял на себя ответственность за расследование авиакатастрофы, передает РИА «Новости».

Ан-12 разбился в 40 км от греческого города Кавала. Пилот сообщил об отказе одного из четырех двигателей и сразу же получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы. В конце полуострова Афон самолет совершил разворот на 180 градусов, чтобы пойти на посадку, но начал терять высоту с горящим двигателем. Сообщалось, что на борту находились боеприпасы.

Власти Сербии и украинская компания Meridian Air Cargo, которой принадлежал самолет, подтвердили, что все восемь членов экипажа из Украины погибли.

Позже в Сербии заявили, что украинский самолет Ан-12, разбившийся в Греции, перевозил 11,5 тонны сербского вооружения в Бангладеш, информация о том, что оружие перевозилось на Украину, является «злонамеренной и ложной».

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