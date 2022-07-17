В аэропорту Волгограда объявили эвакуацию из-за сообщения о «минировании»
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Аэропорт Волгограда эвакуируют, всех пассажиров вывели из здания.
Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе воздушной гавани, в аэропорт поступило сообщение о «минировании».
«Срочно покинуть здание аэровокзала», – сообщили по громкоговорителю.
Ранее сообщалось, что более 6,7 тыс. учеников покинули школы Хабаровска после сообщений о «минировании» зданий.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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